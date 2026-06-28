Σκληρή κριτική στην ανάρτηση Μητσοτάκη από την Αντιπολίτευση – «Η αλήθεια είναι αμείλικτη»

Για προσπάθεια ωραιοποίησης των κυβερνητικών πεπραγμένων κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και επισημαίνει ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει τον απολογισμό της κυβέρνησης.

Για αντιστροφή της πραγματικότητας και για μυθεύματα κάνει λόγο και η υπόλοιπη Αντιπολίτευση.

Στον συνολικό απολογισμό του έργου της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του και εξαπέλυσε πυρά απέναντι στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας». «Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι «βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας, με ορίζοντα το 2030, το ορόσημο δηλαδή των 200 χρόνων από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα, αλλά με απτά αποτελέσματα».

Αντιδρώντας στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε ότι «όσο κι αν προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να καμουφλάρει την αλαζονεία της ΝΔ, η αλήθεια είναι αμείλικτη: Διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά, απευθείας αναθέσεις , ακρίβεια δημογραφική κρίση».

Συμπλήρωσε ακόμη: «Μια επταετία, που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία “ευλογία” για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. Επτά χρόνια ήταν αρκετά. Δεν πρέπει να γίνουν οκτώ. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ».

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει: «Δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους […] Ας αφήσει τα φτηνά διαφημιστικά κόλπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθάνοιχτη για τον ίδιο και την παράταξή του, όσο γρηγορότερα τη διαβεί τόσο καλύτερα για τη χώρα».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, δήλωσε πώς «πολιτική σταθερότητα κατά τον Μητσοτάκη σημαίνει απαρέγκλιτη υλοποίηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή να χειροτερεύει η ζωή του λαού για να διασφαλίζονται τα προνόμια, τα κέρδη και η εξουσία του κεφαλαίου».

«Ένας πρωθυπουργός που επιτρέπει να γίνεται “πάρτι” κερδοσκοπίας στα καύσιμα υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα «πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου» υποστήριξε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Το πρωθυπουργικό παραμύθι με τις επιλεκτικές “επιτυχίες” καταρρίπτεται από την καθημερινότητα των πολλών» σημείωσε η Νίκη.