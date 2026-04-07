Σκληρή κριτική ΠΑΣΟΚ για το Fuel Pass: «Η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία δεν εξωραΐζονται»

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν τα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα του Fuel Pass , με το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει πως «η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία δεν εξωραΐζονται με μεγαλόστομες διακηρύξεις και δεκάδες ιστοσελίδες – βιτρίνες».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταγγέλλει πως «μπροστά στην αγωνία της κυβέρνησης να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά το Fuel Pass πριν το Πάσχα, το σύστημα κατέρρευσε για άλλη μια φορά».

«Χιλιάδες πολίτες που θέλησαν να εξυπηρετηθούν ψηφιακά ή στα ΚΕΠ ταλαιπωρήθηκαν χθες την πρώτη μέρα λειτουργίας της εφαρμογής. Χρειάστηκε δε άλλο ένα 24ωρο για να αποφασιστεί το αυτονόητο, να εξυπηρετηθούν δηλαδή σταδιακά οι πολίτες βάσει του ΑΦΜ τους» τονίζει σε ανακοίνωσή του.

Ταυτόχρονα, σημειώνει πως «το πρόβλημα έγινε ακόμη χειρότερο για όσους περίμεναν για ώρες σε ουρές στα ΚΕΠ».

Επικαλούμενο τις καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως «οι υπάλληλοι αδυνατούσαν να διαχειριστούν τον όγκο των πολιτών, καθώς και των τηλεφωνικών κλήσεων, που προκάλεσε η δυσλειτουργία του συστήματος. Επίσης, παρότι από σήμερα Τρίτη, η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται βάσει ΑΦΜ, σχηματίστηκαν νέες ουρές στα ΚΕΠ για επικαιροποίηση στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας».

«Είναι σαφές ότι το δήθεν επιτελικό κράτος της ΝΔ ενδιαφέρεται μόνο για τη διανομή του δημοσίου χρήματος σε ημέτερους και απαξιώνει μια κομβική υπηρεσία για την καθημερινότητα των πολιτών. Φορτώνει δε τους υπαλλήλους με αχρείαστο όγκο δουλειάς, αποδεικνύοντας ότι η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία δεν εξωραϊζονται με μεγαλόστομες διακηρύξεις και δεκάδες ιστοσελίδες – βιτρίνες» αναφέρει μεταξύ άλλων.