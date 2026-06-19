Σκληρή γραμμή της ΕΕ κατά των ναρκοκαρτέλ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έδωσαν το «πράσινο φως» για μια νέα, πολύ πιο επιθετική στρατηγική απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την εμπορία ναρκωτικών, ζητώντας τη δημιουργία ενός οριζόντιου καθεστώτος κυρώσεων εναντίον διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων.

Στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή (19/6) στις Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ύπατης Εκπροσώπου να καταθέσουν πρόταση για το νέο αυτό πλαίσιο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οποιοδήποτε τέτοιο καθεστώς δεν πρέπει να προδικάζει δικαστικές διαδικασίες ή αστυνομική συνεργασία. Μια διευκρίνιση που αποτυπώνει τις ισορροπίες ανάμεσα σε κράτη-μέλη με διαφορετικές νομικές παραδόσεις.

Το ζήτημα είναι οξύτατο και επισημαίνεται καθημερινά στον ευρωπαϊκό Τύπο. Οι ευρωπαϊκοί λιμένες, με κορυφαίο παράδειγμα την Αμβέρσα, έχουν μετατραπεί σε κεντρικούς κόμβους εισαγωγής κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική, ενώ διεθνικά δίκτυα χρησιμοποιούν τρίτες χώρες ως βάσεις επιχειρήσεων εκτός κάθε ελέγχου. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά «παγκόσμια εναρμονισμένο και αποτελεσματικά εφαρμοσμένο πλαίσιο» για την ασφάλεια λιμένων και θαλάσσιων οδών. Έτσι, ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές δεσμεύσεις τρίτων χωρών μέσω διεθνών συμβάσεων.

Εξίσου αιχμηρή είναι η επίπληξη που απευθύνεται σε χώρες που «φιλοξενούν» διακινητές ναρκωτικών και αρνούνται να τηρήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. Οι ηγέτες καλούν για «συνεκτική δράση» απέναντι σε αυτές, λεκτικό που διπλωματικά παραπέμπει στη χρήση πολιτικής πίεσης, κυρώσεων ή ακόμη και εμπορικής μόχλευσης.

Παράλληλα, η Σύνοδος επαναβεβαιώνει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας κατά των Ναρκωτικών (European Coalition Against Drugs) ως πλαίσιο πολιτικής συντονισμού, ενώ υπογραμμίζει τον «κρίσιμο ρόλο» της πρόληψης, της πρόσβασης σε θεραπεία και της κοινωνικής επανένταξης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι θα επανέλθει στο θέμα «κατά περίπτωση, για αξιολόγηση της προόδου», εκφράζοντας έτσι μια πολιτική δέσμευση συνέχειας, δίνοντας στην Επιτροπή σαφές εντολοδοτικό περιθώριο να προχωρήσει με τη νομοθετική πρόταση για τις κυρώσεις.