Σκληρή γαλάζια γυναικεία μάχη στη Θεσσαλονίκη

Κάθε άλλο παρά απαρατήρητη έχει περάσει η επικοινωνιακή παρουσία των υφυπουργών Έλενας Ράπτη και Άννας Ευθυμίου ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θα μπορούσε κάποιος να πει πως αυτό συνδέεται άρρηκτα με τις επόμενες εκλογές και τη σκληρή μάχη των γαλάζιων βουλευτών της Θεσσαλονίκης για επανεκλογή, που γίνεται ακόμη σκληρότερη δεδομένης της ενίσχυσης του ψηφοδελτίου με νέα πρόσωπα και ότι βάσει των δημοσκοπήσεων η ΝΔ θα χάσει έδρες στην Θεσσαλονίκη.

Η μάχη μεταξύ των γυναικών είναι σκληρή και δεν αφορά φυσικά μόνο τις δύο υφυπουργούς που προαναφέραμε καθώς στο ψηφοδέλτιο θα μπουν και νέες και ισχυρές γυναικείες υποψηφιότητες που θα “σπάσουν” τη ψήφο όσων ψηφίζουν γυναίκες.

Ράπτη και Ευθυμίου πάντως στις δημοσκοπήσεις που γίνονται ως τώρα τα πάνε μια χαρά.

Game changer μπορεί να θεωρηθεί μια πιθανή -πολύ πιθανή- υποψηφιότητα στην Α’ Θεσσαλονίκης της Βούλας Πατουλίδου, που πηγές μου στην Πειραιώς επέμεναν πως ειναι πολύ κοντά. Και η Βούλα κάνει “γκελ” στον κόσμο.

Σε αυτό το σκηνικό θα πρέπει να προστεθεί και η υποψηφιότητα της βουλευτού Επικρατείας Νεφέλης Χατζηιωαννίδου η οποία μάλιστα εκφράζει με το πολιτικό της στυλ έναν χώρο που ενδιαφέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και φυσικά είναι ήδη βουλευτής αλλά και η δραστήρια και δυναμική πολιτευτής Αφροδίτη Νέστορα, που είναι η πλέον δραστήρια μεταξύ των πολιτευτών.

Β.Π.