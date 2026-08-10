Σκιάθος: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστριας από το ισχυρό ρεύμα αέρα αεροσκάφους

Σοβαρά τραυματίστηκε το μεσημέρι (10-8-2026) στη Σκιάθο, μια 52χρονη τουρίστρια, υπήκοος Ιταλίας, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:15, με τη γυναίκα να υφίσταται σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η κινητοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών ήταν άμεση. Η 52χρονη μεταφέρθηκε στο Πολυϊατρείο Σκιάθου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για την εκτίμηση της κατάστασής της και της έκτασης των τραυμάτων.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η επείγουσα αεροδιακομιδή της, λίγο μετά τις 18:00, στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, με ιδιαίτερη έμφαση στο πώς η 52χρονη βρέθηκε εκτεθειμένη στο ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσε το αεροσκάφος κατά την απογείωσή του.

Το plane spotting στη Σκιάθο

Να σημειωθεί πάντως, ότι το αεροδρόμιο της Σκιάθου αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις του plane spotting, της παρακολούθησης δηλαδή και φωτογράφισης αεροσκαφών κατά τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις. Η ιδιαίτερη θέση του αεροδρομίου, σε συνδυασμό με τη μικρή απόσταση από την οποία μπορούν να παρατηρηθούν ορισμένες πτήσεις, προσελκύει κάθε χρόνο αρκετούς επισκέπτες.