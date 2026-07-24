Σκιάθος: Σκάφος τραυμάτισε 54χρονη – Συνελήφθη ο χειριστής

Μία 54χρονη Ιταλίδα τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τζανεριά στη Σκιάθο, από διερχόμενο επαγγελματικό εκμισθούμενο σκάφος. Για το περιστατικό ενημέρωσε την Λιμενική Αρχή, ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ενώ στην περιοχή μετέβησαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου και στη συνέχεια σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία. Ακολούθως μεταφέρθηκε με ιδιωτικό σκάφος στο λιμάνι του Βόλου και από εκεί, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω περίθαλψη.

Ο 54χρονος χειριστής του σκάφους συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια. Προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Σκιάθου.