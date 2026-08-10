Σκιάθος: Καταγγελία 15χρονου για σεξουαλική κακοποίηση από 17χρονο

Βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και απειλήαντιμετωπίζει ένας 17χρονος στη Σκιάθο, μετά από επίσημη καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του 15χρονος. Η σοβαρή αυτή υπόθεση, που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, αποκαλύφθηκε όταν το θύμα αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του και να ενημερώσει τους γονείς του, με τους οποίους μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στις αστυνομικές αρχές, ο 15χρονος υφίστατο συστηματική σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό από το 2023. Ο 17χρονος φέρεται να είχε βιντεοσκοπήσει προσωπικές τους στιγμές και να χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό ως μέσο πίεσης και εκβιασμού προκειμένου να εξαναγκάζει τον νεότερο ανελλιπώς.

Το τελευταίο επεισόδιο στη μακρά αυτή σειρά καταπιεστικών περιστατικών σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου, όταν ο 17χρονος επισκέφθηκε τον 15χρονο στον χώρο όπου ο τελευταίος εργαζόταν εκτάκτως για τη θερινή περίοδο. Εντός του χώρου εργασίας ακολούθησε έντονη φραστική διαμάχη και σύγκρουση μεταξύ των δύο ανηλίκων, γεγονός που λειτούργησε ως καταλύτης ώστε ο 15χρονος να αποκαλύψει τελικά τα όσα βίωνε στην οικογένειά του.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχει κατασχεθεί το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου, το οποίο έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη του επίμαχου βιντεοσκοπημένου υλικού.

Από την πλευρά του, ο 17χρονος αρνείται τις κατηγορίες περί εξαναγκασμού, υποστηρίζοντας στις αρχές πως οι δύο νεαροί γνωρίζονταν από παλαιότερα και ότι όλες οι επαφές τους γίνονταν με αμοιβαία συναίνεση. Η αστυνομική προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της υπόθεσης.