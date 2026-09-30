Σκέρτσος: Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται επιτυχώς στην ώρα του – Έχει ήδη αλλάξει τις ζωές των Ελλήνων

Τις αλλαγές που έφερε στη ζωή των πολιτών το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος.

«Το ταμείο ανάκαμψης ολοκληρώνεται επιτυχώς στην ώρα του. Το αποτύπωμά του έχει ήδη αλλάξει τις ζωές όλων των Ελλήνων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος, απαριθμώντας μερικά παραδείγματα από τα 100άδες έργα και μεταρρυθμίσεις που, όπως υποστηρίζει, υλοποιήθηκαν αυτά τα χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο γεγονός ότι 9 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν σήμερα το gov.gr. Παράλληλα, 7 εκατομμύρια πολίτες έκαναν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις εκ των οποίων περισσότεροι από 300.000 παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις και θεραπεία, ενώ 5,2 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εγγραφεί στον δωρεάν προσωπικό τους γιατρό και 165.000 παιδιά έχουν τον δωρεάν προσωπικό τους παιδίατρο.

Την ίδια ώρα, 1,2 εκατομμύρια ασφαλισμένοι αξιοποιούν τον ψηφιακό φάκελο υγείας, ενώ 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι προστατεύονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας και πάνω από 7,5 εκατ. υπερωρίες καταγράφηκαν και πληρώθηκαν.

Επίσης, 410.000 μαθητές αξιοποιούν το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο, 25.500 κάτοικοι ορεινών και νησιωτικών περιοχών εξετάστηκαν από τις κινητές μονάδες υγείας, 23.000 νοικοκυριά απέκτησαν τη δική τους πρώτη κατοικία χάρη στο «Σπίτι μου 1 & 2», 20.000 συμπολίτες χειρουργήθηκαν σε δωρεάν απογευματινά χειρουργεία και 1.812 άτομα με αναπηρία απέκτησαν τον δικό τους προσωπικό βοηθό. Συμπληρώνει, τέλος, ότι το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία.

«Η ελληνική δημόσια διοίκηση όταν θέλει μπορεί να θέτει φιλόδοξους στόχους και να τους πετυχαίνει» καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.