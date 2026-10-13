Σκέρτσος για το «μπλόκο» στα social media για ανηλίκους: Εκτεθειμένα τα παιδιά σε μία ανεύθυνη στάση

Με επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση ξεκίνησε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media .

«Σήμερα οι μεγάλες εταιρείες κερδοσκοπούν πάνω στην ψυχική υγεία των παιδιών μας. Να στείλουμε μήνυμα ότι δεν παίζουμε με την ψυχική υγεία των παιδιών μας», τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέτσος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη το πολιτικό σύστημα να εκπέμψει μήνυμα συναίνεσης προς την διεθνή κοινότητα. «Το 80% της κοινωνίας τάσσεται υπέρ της νομοθετικής παρέμβασης της κυβέρνησης. η κοινωνία μας φωνάζει. Να σκεφτείτε με νηφαλιότητα και να μην προσέλθετε σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση μόνο για αντιπολιτευτικό ακτιβισμό», πρόσθεσε ο Υπουργός, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις όποιες διαφορές τους να και στηρίξουν το σχέδιο νόμου.

«Η ελληνική κοινωνία μας φωνάζει: “δώστε μας λύση”. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα για τα κόμματα να δείξουν ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Άκης Σκέρτσος χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «μικρό» και «λιτό», υποστηρίζοντας ότι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το ευρωπαϊκό δίκαιο και προβλέπει τα αναγκαία μέτρα για τη θέσπιση ηλικιακού ορίου και την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων επαλήθευσης της ηλικίας. Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την αυστηρότητα των κυρώσεων, άσκησε παράλληλα κριτική στους αργούς ρυθμούς λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη. Όπως σημείωσε, έχουν περάσει δύο χρόνια από την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ για την προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό, χωρίς να έχει διαμορφωθεί ακόμη το απαιτούμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

«Δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο. Δεν πρέπει να χάσουμε άλλα δύο χρόνια μέχρι να εφαρμοστεί ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός», τόνισε, επιμένοντας ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία δεν αποκλίνει από την κοινοτική νομοθεσία.

Σκεπτικισμός της αντιπολίτευσης:«H ρύθμιση κρύβει μικροκομματική εκλογική σκοπιμότητα»

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρά τη συμφωνία τους ως προς την ανάγκη προστασίας των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό, αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα του οριζόντιου περιορισμού, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, τεχνικής εφαρμογής και ελέγχου των πλατφορμών.

«Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλει κανόνες, αλλά και να αποδείξει ότι οι κανόνες αυτοί έχουν αποτέλεσμα και σέβονται τα δικαιώματα αυτονομίας του παιδιού», υποστήριξε ο Στέφανος Παραστατίδης από το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, επιβάλλοντας γενική απαγόρευση πρόσβασης κάτω των 15 ετών. Ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ό,τι επιλέγει να νομοθετήσει με διαδικασίες εξπρές για μικροκομματικούς λόγους και τάχθηκε υπέρ ενός διαβαθμισμένου μοντέλου προστασίας.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, η Βιβή Δάγκα χαρακτήρισε τα μέτρα «υποκριτικά» και «προσχηματικά», υποστηρίζοντας ότι μεταθέτουν την ευθύνη στις οικογένειες, χωρίς να αντιμετωπίζουν τον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των ψηφιακών πλατφορμών. Ο Βασίλης Γραμμένος της Ελληνικής Λύσης έθεσε ζήτημα πρακτικής εφαρμογής, ενώ η Έλενα Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε αντίθετη σε έναν οριζόντιο περιορισμό χωρίς ουσιαστικό έλεγχο των εταιρειών.

Την καταψήφιση του νομοσχεδίου προανήγγειλε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιδιώκει τον περιορισμό δικαιωμάτων αντί την ουσιαστική προστασία των ανηλίκων. Ζήτησε, παράλληλα, να κληθούν στη Βουλή τα 15μελή μαθητικά συμβούλια.