Στις επιδόσεις της Ελλάδας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σε σύγκριση με τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, εστιάζει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος , σε άρθρο του στην εφημερίδα «Καθημερινή» με τίτλο «Πώς φτάσαμε στο 100% του Ταμείου Ανάκαμψης;», υποστηρίζοντας ότι η υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» συνιστά μια διαφορετική περίπτωση σε σχέση με τα κοινοτικά προγράμματα του παρελθόντος.

Όπως επισημαίνει, «για δεκαετίες, η συζήτηση για τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ελλάδα κατέληγε στο ίδιο ερώτημα: Πόσα χρήματα θα μείνουν αναπορρόφητα;». Μάλιστα, σημειώνει ότι τα διαδοχικά πακέτα κοινοτικών ενισχύσεων, που ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1980, «παρά τα μεγάλα έργα που άφησαν τελικά πίσω τους, θα μπορούσαν και να χαρακτηριστούν ως μια αλληλουχία χαμένων ευκαιριών για την πατρίδα μας, καθώς ομολογουμένως δεν πέτυχαν τον στόχο που εξαρχής υπηρετούσαν», δηλαδή τη μείωση των εσωτερικών ανισοτήτων εντός της Ελλάδας καθώς και την κάλυψη της απόστασης που χώριζε τη χώρα μας από την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Επαναλήφθηκε αυτό το μοτίβο με το ‘Ελλάδα 2.0’; Η απάντηση είναι πως όχι», τονίζει ο κ. Σκέρτσος. Για να τεκμηριώσει τη θέση του, επικαλείται την αξιολόγηση της 20ής Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα ήταν μία από τις 16 χώρες της ΕΕ που έλαβαν πλήρη θετική αξιολόγηση, μαζί με την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία, την Τσεχία και τη Φινλανδία.

Αντίθετα, εννέα κράτη-μέλη, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία, έλαβαν μερική έγκριση. Όπως σημειώνει, οι χώρες αυτές κινδυνεύουν με απώλεια πόρων, εφόσον δεν προσκομίσουν στην ΕΕ τεκμηριωμένες απαντήσεις σχετικά με την εκπλήρωση των επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών υποχρεώσεών τους. Για την Ισπανία και την Ιταλία, προσθέτει, η αξιολόγηση εκκρεμεί ακόμη.

Αναφερόμενος στην ελληνική επίδοση, ο υπουργός Επικρατείας σημειώνει ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο τελευταίων αιτημάτων πληρωμής, συνολικού ύψους 11,32 δισ. ευρώ, η Ελλάδα θα έχει εισπράξει μέσα σε πεντέμισι χρόνια το σύνολο των 35,95 δισ. ευρώ που της αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς να χάσει ούτε ένα ευρώ. Ο ίδιος κάνει λόγο για «μια εθνική επιτυχία», διευκρινίζοντας ότι το αποτέλεσμα δεν αφορά μόνο τον στόχο της απορρόφησης των πόρων. «Ακόμη πιο σημαντικά, έφερε αποτελέσματα στο πεδίο της σύγκλισης της χώρας μας με κρίσιμους ευρωπαϊκούς δείκτες, που καθορίζουν την ποιότητα της οικονομίας, του κράτους αλλά και της καθημερινότητας των πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Αξίζει να αναρωτηθούμε, λοιπόν, τι κάναμε διαφορετικά αυτή τη φορά», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο άλλαξε η διακυβέρνηση, «θέτοντας τη διοίκηση με στόχους και τα μετρήσιμα αποτελέσματα στον πυρήνα των προσπαθειών μας».

Αναγνωρίζει, παράλληλα, ότι «ο αρχικός σκεπτικισμός για το αν θα τα καταφέρουμε, ήταν κατανοητός», καθώς η Ελλάδα είχε «μακρά ιστορία καθυστερήσεων και μεταφερόμενων πόρων από ΕΣΠΑ σε ΕΣΠΑ εδώ και δεκαετίες». Μάλιστα, επικαλείται τις αρχικές επιφυλάξεις που υπήρχαν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφερόμενος στον Ντέκλαν Κοστέλο, επικεφαλής σήμερα της DG Reform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην επικεφαλής του ευρωπαϊκού κλιμακίου κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου μνημονίου. Όπως τονίζει, ο κ. Κοστέλο είχε αναφέρει τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι και «στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρούσαν αρχικά αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ελλάδα, με τις γνωστές αδυναμίες της, θα μπορούσε να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν σχέδιο της ΕΕ».

«Κι όμως τα καταφέραμε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Επικρατείας, συμπληρώνοντας ότι «μπορέσαμε να το κάνουμε επειδή ξέραμε εξαρχής πού θέλαμε να πάμε». Όπως εξηγεί, το «Ελλάδα 2.0» ήταν ένα σχέδιο «ελληνικής ιδιοκτησίας», με κορμό την έκθεση Πισσαρίδη, η οποία ζητήθηκε και παραδόθηκε από τον νομπελίστα οικονομολόγο, το 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, «οκτώ στις δέκα από τις 74 μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης προέρχονταν από την έκθεση Πισσαρίδη». Παράλληλα, επικαλείται την ανεξάρτητη αποτίμηση του ΚΕΦΙΜ, η οποία πραγματοποιήθηκε πέρυσι και έδειξε ότι από τις 525 συστάσεις της έκθεσης το 83% ήταν, είτε ολοκληρωμένες, είτε σε εξέλιξη. Στους παράγοντες που συνέβαλαν στην υλοποίηση του προγράμματος, ο κ. Σκέρτσος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτική σταθερότητα, η οποία, όπως αναφέρει, «μας επέτρεψε να επιμείνουμε στις ίδιες προτεραιότητες επί πεντέμισι χρόνια».

Αναφορικά με τον ρόλο του επιτελικού κράτους στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζει ότι «το επιτελικό κράτος είχε πρακτικό περιεχόμενο και συγκεκριμένη αποστολή». Για καθένα από τα 376 ορόσημα και στόχους, προσθέτει, υπήρχε σαφής εικόνα μέσω της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Κυβέρνησης και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης «ποιος έχει την ευθύνη, πού υπάρχει εμπλοκή και ποιος μπορεί να τη λύσει». «Η συντεταγμενη κεντρική εποπτεία υλοποίησης όλων των ορόσημων από κάθε φορέα του κράτους είναι η κρίσιμη διαφορά απέναντι στο μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης του ΕΣΠΑ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ο στόχος ήταν η σύγκλιση με την Ευρώπη. Πού φτάσαμε;», διερωτάται στη συνέχεια ο κ. Σκέρτσος, επισημαίνοντας ότι «επί έξι χρόνια η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερους -σχεδόν διπλάσιους- ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της ΕΕ».

Όπως υποστηρίζει, «η ταχύτερη ανάπτυξη της χώρας μας από την υπόλοιπη Ευρώπη για πολλά χρόνια ακόμη, είναι η μόνη αναγκαία συνθήκη για να πετύχουμε το στόχο της οικονομικής σύγκλισης», θέτοντας παράλληλα το ερώτημα: «Ποια άλλη πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί την επίτευξή του;»

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην ανεργία, σημειώνει ότι από 17,4% τον Ιούνιο του 2019, όταν η Ελλάδα κατέγραφε το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, υποχώρησε στο 7,4% τον Αύγουστο του 2026, έναντι 6,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Συγκλίνουμε ραγδαία στο πεδίο της εργασίας έχοντας αφήσει πίσω μας χώρες με υψηλότερη ανεργία όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Φινλανδία», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι στους άνδρες το ποσοστό ανεργίας είναι ήδη χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,9% έναντι 5,9%), ενώ στους νέους βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο (15,6% έναντι 15,4%). Στις γυναίκες, παρά τη μείωση της ανεργίας κατά 50% από το 2019, ο κ. Σκέρτσος σημειώνει ότι «έχουμε ακόμη απόσταση να καλύψουμε», παραθέτοντας ποσοστά 10,3% για την Ελλάδα έναντι 6,4% για την ΕΕ.

Στο πεδίο της φορολογικής συμμόρφωσης, αναφέρεται στη μείωση του κενού ΦΠΑ από 24% το 2019 σε 9% το 2024, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποδίδοντας μέρος της βελτίωσης στη λειτουργία του myDATA και στην καθιέρωση των ηλεκτρονικών παραστατικών. «Πλέον καταγράφουμε ίσως και λίγο καλύτερες επιδόσεις από την υπόλοιπη ΕΕ στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ», υποστηρίζει.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, επισημαίνει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης συνέβαλε σε ένα σημαντικό άλμα στις υπηρεσίες προς τους πολίτες. «Κάναμε χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης ένα ψηφιακό άλμα, που μας έχει φέρει πλέον πάνω από τον μέσο όρο ψηφιοποίησης του ΟΟΣΑ και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε κρίσιμους δείκτες ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση, σημειώνει ότι «η Ελλάδα, χάρη στην εκθετική αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ έχει μετατραπεί από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα η Ελλάδα καταγράφει πλέον χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από τον μέσο όρο της Ευρώπης ενώ το 2019 είχαμε την ακριβότερη στην ΕΕ».

Τέλος, όσον αφορά τις επενδύσεις, ο υπουργός Επικρατείας αναφέρει ότι το ποσοστό τους ως προς το ΑΕΠ, από 11% το 2019, προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 18,9% το 2026 και σε 19,8% το 2027, έναντι 21,4% στην ευρωζώνη. «Η απόσταση που μας χωρίζει από την ΕΕ είναι πλέον ελάχιστη», σημειώνει, κάνοντας λόγο για διαδοχικά ρεκόρ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, σε διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

«Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία μετά το Ταμείο;», διερωτάται ο κ. Σκέρτσος, σημειώνοντας ότι, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει επιβράδυνση με τη λήξη του προγράμματος, «κατά την εκτίμησή μας, η πρόβλεψή της υποτιμά την ώθηση από το δανειακό σκέλος των 17,73 δισ. ευρώ».

Όπως αναφέρει, ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια ύψους 29,3 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, αναμένεται να συνεχίσουν να προχωρούν τα επόμενα χρόνια. Σε αυτά προσθέτει την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1,2 δισ. ευρώ το 2027, εκτιμώντας ότι οι δύο αυτές παρεμβάσεις «μπορούν να αντισταθμίσουν μέρος της υποχώρησης των δημοσίων επενδύσεων που χρηματοδοτούσαν οι επιχορηγήσεις». Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις στην κτηματογράφηση, τη Δικαιοσύνη και την ψηφιοποίηση του κράτους δημιουργούν ευνοϊκότερο περιβάλλον για νέες ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ αναφέρεται και στις καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες, όπως σημειώνει, έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 12,6 δισ. ευρώ το 2025.

Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρεται, επίσης, στην κριτική που ασκήθηκε κατά την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. «Τόσο ο εγχώριος Τύπος όσο και η αντιπολίτευση στάθηκαν εξαρχής πολύ επικριτικά και με μεγάλο σκεπτικισμό απέναντι στην εθνική προσπάθεια να υλοποιήσουμε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο. Ευτυχώς για όλους μας διαψεύστηκαν. Η μάχη του Ταμείου Ανάκαμψης κερδήθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Το ερώτημα του 2027 είναι αν θα εφαρμόσουμε την ίδια μέθοδο εκεί όπου ακόμη υστερούμε», σημειώνει τέλος, προσδιορίζοντας ως βασικές προκλήσεις τους μισθούς, τη στέγη, τον πρωτογενή τομέα και την ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης.

Όπως καταλήγει, εκεί θα κριθεί η συνέχεια της σύγκλισης, ώστε «η Ελλάδα έως το 2030 να κλείσει έναν δεκαετή κύκλο συνολικού μετασχηματισμού του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας».