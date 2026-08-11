Σκέρτσος για συνέντευξη Τσίπρα: Κάθε φράση και ένα ψέμα ή μια ανακρίβεια

Τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του για τα έσοδα και τις επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ, σχολίασε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

«Κάθε φράση και ένα ψέμα ή μια ανακρίβεια», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος σχολιάζοντας τη συνέντευξη του επικεφαλής του κόμματος ΕΛ.Α.Σ στον ιστότοπο in.gr.

Ο κ. Σκέρτσος, χαρακτηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό «αδιόρθωτο» και απαντά στον Αλέξη Τσίπρα όταν αναρωτιέται «μα πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις;».

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τους πίνακες που παραθέτει ο υπουργός Επικρατείας οι υπογειοποιήσεις έχουν 8πλασιαστεί από το 2019 που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χλμ. δικτύου ετησίως.

Επίσης παραθέτοντας επίσης αντίστοιχο πίνακα οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν 4πλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δις ετησίως από μόλις 400 εκ. ευρώ το 2019.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Κάθε φράση και ένα ψέμα ή μια ανακρίβεια.

Στο τρίτο μέρος της αυγουστιάτικης συνέντευξής του ο Α. Τσίπρας αναρωτιέται “μα πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις;”.

Κανείς δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν 4πλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δις ετησίως από μόλις 400 εκ. ευρώ το 2019; Καθώς κι ότι οι υπογειοποιήσεις έχουν 8πλασιαστεί από το 2019 που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χλμ. δικτύου ετησίως;

Ή τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα;

Αδιόρθωτος…».