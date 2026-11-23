H κυβέρνηση έχει λάβει συνολικά 55 μέτρα στεγαστικής πολιτικής, ύψους 8 δισ. ευρώ, που στηρίζουν 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Για παράδειγμα, στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ ανέφερε την επιστροφή ενός ενοικίου σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, τα 2,5 δισ. ευρώ που δόθηκαν μεταξύ άλλων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενεργειακή αναβάθμιση 100.000 κατοικιών και τα 25.000 νοικοκυριά που απέκτησαν κατοικία χάρη στα προγράμματα Σπίτι Μου 1 και 2.

Ο κ. Σκέρτσος σημείωσε ότι στις αρχές του έτους έρχεται και το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, κόστους 2 δισ. ευρώ, το οποίο αυξάνει τα όρια ηλικίας των δικαιούχων στα 55 έτη.

Πρόσθεσε ότι έρχεται και η χρηματοδότηση προσιτής κατοικίας που αφορά τη δημιουργία 2.800 κατοικιών σε τρία αδρανή στρατόπεδα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ύψους 480 εκατομμύρια ευρώ και η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται το επόμενο εξάμηνο

Όπως είπε ο υπουργός τα σπίτια θα είναι έτοιμα στα τέλη του 2028 – αρχές 2029.

Ο κ. Σκέρτσος σημείωσε ότι μέσω της πλατφόρμας stegasi.gov.gr, ο κάθε πολίτης μπορεί να δει και τα 55 μέτρα και να κάνει προσωποποιημένη αναζήτηση για το ποια από τα μέτρα αυτά τον αφορούν.

«Και το τελευταίο ευρώ που δίνουμε, θέλουμε να πηγαίνει στην τσέπη του πολίτη», ξεκαθάρισε ο κ. Σκέρτσος.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα παρουσιάζει την 8η μεγαλύτερη αύξηση εισοδημάτων στην ΕΕ, ύψους 22%, όταν ο μέσος όρος μεταβολής των εισοδημάτων στην ΕΕ αυτά τα 6 χρόνια ήταν 14%.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για σύγκριση των μισθών στη χώρα μας με τη Βουλγαρία, έκανε λόγο για «λαθροχειρία», σημειώνοντας ότι η χώρα μας στα εισοδήματα συγκρίνεται με την Πορτογαλία. Ανέφερε μάλιστα ότι το 2019 ήταν μισθολογικά στη 19η θέση στην ΕΕ και πλέον είναι στη 17η.