Σκέψεις Τραμπ για απόσυρση του υποψηφίου του για το υπουργείο Δικαιοσύνης – Κινδυνεύει να καταψηφιστεί από τους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (30/07) ότι δεν έχει αντίρρηση να αποσύρει προσωρινά την υποψηφιότητα του Τοντ Μπλανς, του πρώην προσωπικού δικηγόρου του, για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης και στη συνέχεια να τον προτείνει και πάλι, αφού αποχωρήσουν από το Κογκρέσο οι δύο Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές που εξέφραζαν αντιρρήσεις.

«Δεν έχω αντίρρηση να αποσύρω προσωρινά το όνομα του Τοντ, αν δεν κάνουν το σωστό, και να τον επαναφέρω αφού λήξει η θητεία των Κόρνιν και Τίλις», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στους γερουσιαστές Τζον Κόρνιν από το Τέξας και Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα.

Για να εγκρίνουν τον διορισμό οι δύο γερουσιαστές ζητούν γραπτή διαβεβαίωση από το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι το «ταμείο κατά της εργαλειοποίησης» της δικαιοσύνης, ύψους 1,8 δισεκ. δολαρίων, δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Από το ταμείο αυτό θα μπορούσαν να επωφεληθούν υποστηρικτές του Τραμπ που λένε ότι στοχοποιήθηκαν άδικα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση λόγω της ανάμιξής τους στην επίθεση στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαριου 2021. Οι γερουσιαστές, που είναι μέλη της Επιτροπής Δικαστικών Θεμάτων, διαφωνούν επίσης με την αμφιλεγόμενη συμφωνία που έκανε ο Τραμπ με το υπουργείο Δικαιοσύνης να μην ελέγχονται οι φορολογικές δηλώσεις του ιδίου και των συνεργατών του.

Τα δύο σχέδια απορρίφθηκαν από δικαστήρια και έχουν παγώσει, όμως οι γερουσιαστές φοβούνται ότι ίσως να «αναβιώσουν» στο μέλλον.

Ο Τοντ Μπλανς ασκεί καθήκοντα υπουργού Δικαιοσύνης μετά την απόλυση της Παμ Μπόντι, τον Απρίλιο. Η Επιτροπή της Γερουσίας επρόκειτο να ψηφίσει σήμερα για να εγκρίνει τον διορισμό του αλλά μετά τις αντιρρήσεις των Κόρνιν και Τίλις, η ψηφοφορία αναβλήθηκε.

Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι οι δύο γερουσιαστές εκφράζουν αντιρρήσεις επειδή ο ίδιος δεν τους έδωσε τη στήριξή του για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.Ο Τίλις είχε ανακοινώσει από πέρυσι ότι θα αποχωρήσει από την πολιτική όταν λήξει η θητεία του, τον Ιανουάριο του 2027. Ο Κόρνιν ηττήθηκε στις εσωκομματικές εκλογές για το χρίσμα από τον υποστηριζόμενο από τον Τραμπ αντίπαλό του, τον Κεν Πάξτον.

Εάν αποσύρει την υποψηφιότητα του Μπλανς για να τον ξαναπροτείνει αργότερα, η στρατηγική του Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί ριψοκίνδυνη, αφού στις εκλογές του Νοεμβρίου δεν αποκλείεται οι Δημοκρατικοί να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ