Σκάνδαλο Επστάιν: Άντριου και Μάντελσον με τα μπουρνούζια τους δίπλα στον καταδικασμένο παιδόφιλο

Μία νέα φωτογραφία που απεικονίζει τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, τον Πίτερ Μάντελσον και τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν δόθηκε στη δημοσιότητα, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.

Η εικόνα, η πρώτη στην οποία εμφανίζονται και οι τρεις μαζί, δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο των λεγόμενων «αρχείων Επστάιν» από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Στο φωτογραφικό ντοκουμέντο, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, φορούν λευκά μπουρνούζια.

Ο Επστάιν, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, εμφανίζεται να φορά πουκάμισο και λευκό παντελόνι.

Οι τρεις άνδρες κάθονται γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι, μπροστά στο οποίο υπάρχουν κούπες διακοσμημένες με την αμερικανική σημαία. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί ούτε η ημερομηνία, αλλά ούτε και ο τόπος λήψης της φωτογραφίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και οι δύο άνδρες έχουν στο παρελθόν συλληφθεί ως ύποπτοι για πιθανή κακοδιαχείριση δημόσιου αξιώματος, λόγω των διασυνδέσεών τους με τον Επστάιν. Τελικά, αφέθηκαν ελεύθεροι και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.