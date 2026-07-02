Σκάνδαλο διαφθοράς στο Ιράκ: «Ξεπερνούν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια τα υπεξαιρεμένα χρήματα» αποκαλύπτει αξιωματούχος

Ο νομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού του Ιράκ και δικαστής Μουνίρ Χαντάντ αποκάλυψε ότι η αξία των χρημάτων που έχουν υπεξαιρεθεί ή λεηλατηθεί από το Ιράκ από το 2003 έως σήμερα ξεπερνά τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Χαντάντ δήλωσε ότι οι έρευνες σε βάρος των συλληφθέντων συνεχίζονται και ότι δεν υπάρχει ακόμη τελικός αριθμός των κατηγορουμένων, καθώς οι συλλήψεις αυξάνονται καθημερινά μέσω συνεχών επιχειρήσεων και εφόδων.

Πρόσθεσε ότι οι βασικοί κατηγορούμενοι που έχουν ήδη συλληφθεί έδωσαν λεπτομερείς καταθέσεις, οι οποίες οδήγησαν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές στον εντοπισμό και άλλων υπόπτων.

Ο Χαντάντ ανέφερε επίσης ότι ορισμένοι καταζητούμενοι επιχείρησαν να διαφύγουν στο εξωτερικό ή να καταφύγουν στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν, η οποία, όπως είπε, συνεργάστηκε με τις αρχές και παρέδωσε μέχρι στιγμής οκτώ κατηγορούμενους.

Εμπλοκή υψηλόβαθμων αξιωματούχων

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον κατάλογο των κατηγορουμένωνπεριλαμβάνονται διεφθαρμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, τόσο νυν όσο και πρώην, καθώς και βουλευτές.

Διευκρίνισε ότι οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο την κλασική υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, αλλά και τον αδικαιολόγητο και υπερβολικό πλουτισμό, ο οποίος εξετάζεται με βάση την αρχή «Από πού προέρχονται τα χρήματα;» και νομικά κατατάσσεται στα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).

«Ποσά που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί»

Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού περιέγραψε τα οικονομικά στοιχεία που εντοπίστηκαν ως απίστευτα.

Όπως είπε, η σύζυγος ενός από τους κατηγορουμένους αγόρασε ακίνητο αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που, σύμφωνα με τον ίδιο, αρκεί για την κατασκευή πολυτελούς έπαυλης στο Παρίσι ή στο Άμστερνταμ.

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν αξιωματούχους που κατείχαν περισσότερα από 50 ακίνητα ο καθένας, καταχωρημένα είτε στο όνομά τους είτε στα ονόματα μελών των οικογενειών τους.

Η εκστρατεία κατά της διαφθοράς συνεχίζεται

Ο Χαντάντ επισήμανε ότι η εκστρατεία κατά της διαφθοράς θα επεκταθεί στις δημόσιες υπηρεσίες της Νασιρίγια, της Αμάρα και των υπόλοιπων επαρχιών του Ιράκ, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς «κόκκινες γραμμές».

Τόνισε ακόμη ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση των ερευνών και των επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σήμερα με πλήρη μυστικότητα ώστε να αποτραπεί η διαφυγή των υπόπτων.

Δημόσιες δίκες στο μέλλον

Ο Ιρακινός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός επέδειξε μεγάλη αποφασιστικότητα και απέρριψε πιέσεις από πολιτικές δυνάμεις που φοβούνται ότι οι αποκαλύψεις και οι ομολογίες θα μπορούσαν να τις εμπλέξουν.

Καταλήγοντας, δήλωσε ότι η εκστρατεία θα οδηγήσει τελικά σε δημόσιες δίκες και ανοικτές δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες θα μεταδίδονται στους πολίτες, όπως συνέβη και με τις δίκες του Σαντάμ Χουσεΐν και του πρώην καθεστώτος.

Τόνισε επίσης ότι όσοι καταδικαστούν θα οδηγηθούν στη φυλακή και ότι ακόμη και η προσωρινή αποφυλάκιση με εγγύηση δεν σημαίνει αθώωση, καθώς οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι η χορήγηση εγγύησης προϋποθέτει την καταβολή ποσών αντίστοιχων με εκείνα που φέρονται να έχουν υπεξαιρεθεί.