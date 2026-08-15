Σίβηρη: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς – Συνεχείς ρίψεις και φόβος για αναζωπυρώσεις

Ισχυροί άνεμοι πνέουν κατά διαστήματα στην περιοχή – Περίπου 3.500 στρέμματα έχουν καεί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις – Ζημιές σε σπίτια και καμένα οχήματα

Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουνωστόσο σε πλήρη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν κατά διαστήματα ισχυροί άνεμοι και παραμένει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Από το πρώτο φως της ημέρας δύο Canadair ξεκίνησαν ρίψεις νερού, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει καιελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί συνεχείς υδροληψίες από τη θαλάσσια περιοχή.

Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν μέσα στις καμένες εκτάσεις, επεμβαίνοντας άμεσα όπου εντοπίζονται μικρές διάσπαρτες εστίες, καπνίζοντα δέντρα ή εμφανίζονται νέες φλόγες.

Ζημιές σε σπίτια και οχήματα – Περίπου 3.500 στρέμματα έγιναν στάχτη

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη Σίβηρη αντιμέτωπη με τις συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς. Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, οχήματα έχουν καεί, ενώ σημαντική είναι και η καταστροφή σε δασικές και άλλες εκτάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που μετέφερε από τη Σίβηρη ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ3 Παύλος Σαρόγλου, περίπου 3.500 στρέμματα δασικής και άλλης έκτασης έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Η κατάσταση δημιουργεί μια δύσκολη επόμενη ημέρα τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους ιδιοκτήτες παραθεριστικών κατοικιών, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της περιοχής.

Ισχυροί άνεμοι και αυξημένη επιφυλακή

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι άνεμοι, οι οποίοι από το πρωί πνέουν κατά διαστήματα με μεγάλη ένταση, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια πλήρους εξάλειψης των εστιών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ακόμη και μικρές εστίες μέσα στην καμένη έκταση μπορούν, υπό την επίδραση των ανέμων, να προκαλέσουν αναζωπυρώσεις.

Η Χαλκιδική βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 4, με πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παραμένει κλειστός ο δρόμος Κασσανδρείας – Σίβηρης

Μέχρι και αυτή την ώρα ο δρόμος από την Κασσάνδρεια προς τη Σίβηρη παραμένει κλειστός, με την πρόσβαση να πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικής διαδρομής. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής, αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα θα ανοίξει στο διάστημα 15:00 με 17:00 προκειμένου ιδιοκτήτες κατοικιών να επιστρέψουν και να διευκολυνθούν και τουρίστες ενώ την Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στην Σίβηρη για αυτοψία και καταγραφή ζημιών.

Παράλληλα, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στις δασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής έως τις 08:00 της Κυριακής, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η εικόνα στον οικισμό παραμένει ασυνήθιστα ήσυχη, καθώς ο περισσότερος κόσμος δεν έχει ακόμη επιστρέψει στη Σίβηρη και λίγοι είναι εκείνοι που έχουν παραμείνει ή έχουν ήδη επιστρέψει.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, έχουν ανασταλεί και προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, εξαιτίας της κατάστασης που έχει δημιουργήσει η πυρκαγιά στην περιοχή.