Σητεία: Άλλοι 55 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη με βάρκα

Με μια ακόμη άφιξη μεταναστών, αυτή τη φορά στα νότια παράλια της Σητείας Θέτει σε εγρήγορση τις Αρχές και την Αυτοδιοίκηση.

Βάρκα με 55 άτομα προσέγγισε τη βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρι, κοντά στο Γούδουρα. Οι μετανάστες κατάφεραν να βγουν στην ακτή ενώ σκαρφάλωσαν στα βράχια, προκειμένου να φτάσουν σε ασφαλές σημείο.

Πολίτες που τους είδαν ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο έχει αρμοδιότητα και για τη συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Σητείας.

Οι μετανάστες θα μεταφερθούν με σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Ιεράπετρας και στη συνέχεια στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Μακρυλιάς, όπου θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής.