Σισμανίδου – Παπαγεωργίου στην Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με δύο αξιόλογα στελέχη εκπροσωπείται η Θεσσαλονίκη στο διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης”, που αναδείχθηκε κατά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία.

Πρόκειται για τη Νατάσσα Σισμανίδου, η οποία διατελεί γενική γραμματέας στον δήμο Ωραιοκάστρου, καθώς και για τον Σάκη Παπαγεωργίου, ο οποίος υπηρετεί την ίδια θέση στον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αμφότεροι διαθέτουν βαθιά εμπειρία σε ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης και έχουν αποδειχθεί πολύτιμοι συνεργάτες για τους δημάρχους Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη και Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου, που τους επέλεξαν για τη νευραλγική και καθοριστική ως προς τη λειτουργία ενός δήμου θέση του γενικού γραμματέα.