Σίσι: “Ιστορική” η συμφωνία για τη Γάζα

Ο πρόεδρος ης Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία που ανακοινώθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την “ιστορική”.

Η συμφωνία “γυρίζει τη σελίδα του πολέμου” και “ανοίγει μια νέα πόρτα ελπίδας για τους λαούς της περιοχής προς ένα μέλλον που θα βασίζεται στη δικαιοσύνη και στη σταθερότητα”, έγραψε στη σελίδα του στο Facebook.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών χαιρέτησε μια “κρίσιμη στιγμή” μετά την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Είναι μια “κρίσιμη στιγμή στον πόλεμο στη Γάζα”, ανέφερε σε ανακοίνωση ο Μπαντρ Αμπντελάτι, στην οποία διευκρινίζεται πως ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας μεταβαίνει σήμερα στο Παρίσι για μια υπουργική σύνοδο προκειμένου να “συζητήσει τους όρους σχετικά με την κατάσταση” στον ρημαγμένο, έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου, παλαιστινιακό θύλακα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλωσόρισαν τη συμφωνία για το πρώτο στάδιο του πλαισίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, καλώντας όλες τις πλευρές να τηρήσουν τους όρους της, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

