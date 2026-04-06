Σιμόπουλος: «Πρόταση για δημιουργία ετήσιας έκθεσης νεοφυών επιχειρήσεων στα πλαίσια της ΔΕΘ»

Με σκοπό να ενεργοποιήσει τη νέα διοίκηση της Δ.Ε.Θ. και στη συνέχεια τις πρυτανικές αρχές των Πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης, για τη θέσπιση μιας ετήσιας έκθεσης νεοφυών επιχειρήσεων, ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής Στράτος Σιμόπουλος επισκέφθηκε σήμερα τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ, κύριο Ανδρέα Μαυρομμάτη.

Μετά την επίσκεψη ο βουλευτής δήλωσε:

«Η πόλη μας με τα Πανεπιστήμια της, τη ΔΕΘ και το ισχυρό δυναμικό της στους τομείς έρευνας , τεχνολογίας και καινοτομίας μπορεί και πρέπει να διοργανώνει μια ετήσια έκθεση νεοφυών επιχειρήσεων, με παρόμοια χαρακτηριστικά με της SLUSH του Ελσίνκι.

Στην SLUSH, η οποία διοργανώνεται από τους φοιτητικούς συλλόγους συμμετέχουν από όλο τον κόσμο χιλιάδες νεοφυείς επιχειρήσεις, υποψήφιοι επενδυτές και επισκέπτες.

Σήμερα, ξεκινώ την ενεργοποίηση της πόλης σε αυτή τη κατεύθυνση».