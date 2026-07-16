Σιμόπουλος: Προσηλωμένη η κυβέρνηση στην ανάπλαση της ΔΕΘ – Ψηφίστηκε η τροπολογία για τη χρηματοδότηση του έργου

Τη σχετική τροπολογία χαιρέτισε, κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε, επίσης, στα έργα της Θεσσαλονίκης, με έμφαση στην ανάπλαση του διεθνούς εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της πόλης.

Συγκεκριμένα η τροπολογία που ψηφίστηκε και αφορά στη «Χρηματοδότηση έργου ανάπλασης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» προβλέπει τα εξής:

«1. Το έργο «Ανάπλαση Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης» δύναται να χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) 2026-2030 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Οι αναγκαίοι πόροι αντλούνται ισομερώς από τα δύο Υποπρογράμματα του Τ.Π.Α. της παρ. 1. Το μέρος των διατιθέμενων πόρων που αντιστοιχεί στο Υποπρόγραμμα Β ανακατανέμεται στο Υποπρόγραμμα Α.

3. Οι αποφάσεις του άρθρου 23 του ν. 5264/2025 (Α΄ 239) για την πρόσκληση, την ένταξη, τυχόν τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου, καθώς και η απόφαση του άρθρου 27 του ίδιου νόμου περί ολοκλήρωσης, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργό».

Σύμφωνα δε με πληροφορίες το ποσό με το οποίο το Υπερταμείο θα «προικίσει» τη Θεσσαλονίκη για την ανάπλαση της ΔΕΘ θα υπερβεί τα 200 εκατ. ευρώ.

Σιμόπουλος: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πίστα

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πίστα. Αλλάζει πίστα σε επίπεδο υποδομών, με ευθύνη κυρίως της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης», είπε ο κ. Σιμόπουλος υπενθυμίζοντας «ότι σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά».

Και συνέχισε: «Θυμίζω ότι το flyover, η υπερυψωμένη περιφερειακή θα είναι έτοιμη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, την άνοιξη του 2027. Θυμίζω ότι προχωρά και θα παραδοθεί στις αρχές του 2027 το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίληρο. Προχωράει ο διαγωνισμός για τη μετεγκατάσταση του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Ο έκτος προβλήτας ξεκίνησε, παρά τα αρχικά προβλήματα. Ο προαστιακός, που αφορά κυρίως τις δυτικές συνοικίες, είναι στο επίπεδο του ανταγωνιστικού διαλόγου». Πρόσθεσε δε πως «υπάρχουν και μικρότερα έργα, όπως είναι η ανάπλαση στο Παλατάκι, όπως είναι η μαρίνα στην Κρήνη, όπως είναι το αλιευτικό καταφύγιο επίσης στην Κρήνη, όπως είναι ακόμη και η ανάπλαση της Πλατείας Διοικητηρίου.

Όπως τόνισε ο κ. Σιμόπουλος, «αλλάζουμε πίστα. Και έρχεται τώρα και η ανάπλαση της ΔΕΘ. Ένα έργο ταλαιπωρημένο επί δεκαετίες και αυτή η κυβέρνηση δίνει λύσεις, δίνει λύσεις σύμφωνα με αυτό που θέλουν οι φορείς και όχι οι γνωστές ομάδες οι οποίες επί δεκαετίες, όταν είναι να έρθουν πόροι στην πόλη, βρίσκουν έναν τρόπο να τις σαμποτάρουν. Στην ανάπλαση, λοιπόν, ένα έργο που θα ξεκινήσει, ένα έργο πολύ σημαντικό για την πόλη συμφωνούν όλοι οι φορείς. Θα έχουμε ένα χώρο πρασίνου, ένα χώρο ανάπτυξης όσον αφορά των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, χωρίς ξενοδοχεία, χωρίς μεγάλες εγκαταστάσεις που θα συνδυάσει και την ανάγκη να έχουμε ένα σημαντικό εκθεσιακό κέντρο και ταυτόχρονα την ανάγκη να υπάρχει ένας πνεύμονας στην πόλη».

Υπό την έννοια αυτή, συμπλήρωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, Στράτος Σιμόπουλος, «χαιρετίζω προφανώς αυτό το οποίο μέσω της τροπολογίας σήμερα έρχεται. Το έργο θα συνεχίσει (όπως είναι προγραμματισμένο) με τη χρηματοδότηση, η οποία έχει ανακοινωθεί. Όπως έχει ανακοινωθεί. Επειδή για λόγους που αφορούν στο δημόσιο κυρίως δεν είναι δυνατόν οι πόροι να εκταμιευθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη σε αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει και είναι ένα έργο που σε 2-3 χρόνια θα το δούμε στην πόλη. Η πόλη το 2030 θα είναι άλλη. Θα είναι μια πόλη στην οποία θα έχει βάλει σφραγίδα η σημερινή κυβέρνηση και ο σημερινός πρωθυπουργός».