Σιμόπουλος: «Οι σημερινές συλλήψεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της ΕΛ.ΑΣ.»

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, συνεχάρη την Ελληνική Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τις σημερινές συλλήψεις που σχετίζονται με υποθέσεις τρομοκρατίας, κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα «υπομονής, επιμονής και μεθόδου».

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι, μετά τις συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και τον εντοπισμό κρησφύγετου κοντά στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα αλλά και στη δική του κατοικία, θα εντοπιστούν και οι υπεύθυνοι για την εμπρηστική επίθεση που είχε σημειωθεί στο σπίτι του τον περασμένο Ιούνιο.

Ο κ. Σιμόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι οι δράστες γνώριζαν την περιοχή όπου διέμεναν και μπορούσαν να διαφεύγουν εύκολα, ενώ συνεχάρη εκ νέου την Ελληνική Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σημειώνοντας ότι υλοποίησαν την εντολή του πρωθυπουργού για άμεσα αποτελέσματα.