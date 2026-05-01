Σιμόπουλος για επίθεση σε Αντιπρύτανη του ΑΠΘ: Κάποιοι καθηγητές φέρουν ακέραια την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει

Επίθεση σε αντιπρύτανη του ΑΠΘ σημειώθηκε μόλις 24 ώρες μετά τη δημόσια στήριξη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου στην πρωτοβουλία της Πρυτανείας για συμβάσεις στις φοιτητικές εστίες, με τον ίδιο να καταγγέλλει οργανωμένη βίαιη αντίδραση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σιμόπουλος, μέσω ανάρτησής του, ξεκαθάρισε ότι συμφωνεί με την απόφαση των Πρυτανικών Αρχών, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ζήτημα που ο ίδιος έχει αναδείξει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «σε πολλές χώρες του εξωτερικού οι φοιτητικές εστίες διατηρούνται σε καλή κατάσταση ή τουλάχιστον είναι ευπρεπείς».

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο κ. Σιμόπουλος είχε τονίσει: «Επιτέλους οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ ζητούν από τους διαμένοντες στις φοιτητικές εστίες να υπογράψουν συμβάσεις με τις οποίες ουσιαστικά αναλαμβάνουν την ευθύνη αποκατάστασης τυχόν φθορών. Ορισμένοι φοιτητικοί σύλλογοι διαφωνούν και διαμαρτύρονται. Οι Πρυτανικές Αρχές δεν πρέπει να κάνει πίσω. Προφανώς συμφωνώ με τις Πρυτανικές Αρχές γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχω θέσει τα τελευταία εφτά χρόνια σε όλους τους υπουργούς Παιδείας. Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου οι φοιτητικές εστίες είναι σε καλή κατάσταση ή τουλάχιστον είναι ευπρεπείς».

Σε νέα δήλωσή του, ο κ. Σιμόπουλος ανέφερε ότι «δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες» από την τοποθέτησή του και «οι γνωστές ομάδες χτύπησαν», καταγγέλλοντας ότι το αίτημα για απουσία κανονισμού λειτουργίας στις εστίες προωθείται «με τη βία».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές τυγχάνουν στήριξης από «αυτοπροσδιοριζόμενες προοδευτικές ομάδες του καθηγητικού κατεστημένου», αποδίδοντάς τους μερίδιο ευθύνης για τα όσα συνέβησαν.

Ο ίδιος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον αντιπρύτανη και εξέφρασε τη στήριξή του τόσο προς τον ίδιο όσο και προς την Πρυτανεία, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει τάξη στις φοιτητικές εστίες: «Εύχομαι καλή ανάρρωση στον αντιπρύτανη, εκφράζοντας την στήριξή μου τόσο στον ίδιο όσο και στην Πρυτανεία για την απόφασή τους να βάλουν τάξη στην απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες».

«Όλοι οι θεσμικοί φορείς και η πολιτεία οφείλουμε να στηρίξουμε τις Πρυτανικές Αρχές στην προσπάθειά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.