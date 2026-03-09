Σιμόπουλος για ΔΕΘ: Να προχωρήσει άμεσα ο υφιστάμενος σχεδιασμός της ανάπλασης (vid)

«Στο ίδιο έργο θεατές» βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Στράτος Σιμόπουλος σχετικά με την ανάπλαση της ΔΕΘ.

Όπως σημειώνει, «ο τίτλος του είναι: “Οι έως τα όρια του διχασμού διαφορετικές απόψεις για το αν, πού και πώς θα κατασκευαστεί μια υποδομή της πόλης”».

Στην ανάρτησή του επισημαίνει ότι παρόμοιες συζητήσεις υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στην πόλη, αναφέροντας χαρακτηριστικά την εσωτερική περιφερειακή, το μετρό ή το τραμ, την επέκταση ή όχι της παλιάς παραλίας, την υποθαλάσσια, την εξωτερική περιφερειακή, τα αρχαία του σταθμού Βενιζέλου του μετρό και πρόσφατα το flyover.

Για την ανάπλαση της ΔΕΘ σημειώνει ότι υπάρχει μάλιστα και λίστα ονομάτων που ζητούν δημοψήφισμα.

«Επί της ουσίας, όμως, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στον υφιστάμενο σχεδιασμό, με τη δημιουργία δύο μεγάλων σύγχρονων εκθεσιακών χώρων εκεί που βρίσκεται σήμερα η ΔΕΘ και με τη ριζική ανακαίνιση του “Βελλίδειου”. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο αστικό πάρκο», αναφέρει.

Τέλος σημειώνει ότι «η πρόταση για μεταφορά της ΔΕΘ εκτός του αστικού ιστού ουσιαστικά θα παραπέμψει το έργο στις καλένδες».

