Σήμερα ξεκινούν οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Θα ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή

Το χρηματικό ποσό των 2.491.175.622,63 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 4.324.406 δικαιούχων, από τις αύριο Τρίτη έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 24 Φεβρουαρίου , θα καταβληθούν 1.280.867.372,54 ευρώ σε 2.568.455 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026,

, θα καταβληθούν για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026, στις 26 Φεβρουαρίου , θα καταβληθούν 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026,

, θα καταβληθούν για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026, στις 27 Φεβρουαρίου , θα καταβληθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαρτίου 2026,

, θα καταβληθούν για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαρτίου 2026, από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου , θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

, θα καταβληθούν σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και στις 27 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: