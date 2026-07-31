Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 27χρονο πυροσβέστη που πέθανε στο Γύθειο

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα, Παρασκευή (31/7) συγγενείς και φίλοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, που έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Γύθειο.

H Εξόδιος Ακολουθία αναμένεται να τελεσθεί στις 11:00. στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου.

Υπενθυμίζεται πως ο 27χρονος πυροσβέστης εντοπίστηκε από συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας μαζί του τον ατομικό του εξοπλισμό σε σημείο όπου εκείνη την ώρα δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.