Σήμερα στις 17:00 η συνάντηση Χατζηδάκη με τους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης στο Μέγαρο Μαξίμου

Στις 17.00, σήμερα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στην οποία θα συμμετέχουν το Συντονιστικό των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης και ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Χανίων, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων του Νομού Γιάννης Βερυκάκης, δεν απέκλεισε στη συνάντηση να παραβρεθεί και ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής, ενώ οι κτηνοτρόφοι θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο των «Δασκαλογιάννης».

Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο συνεχίζεται η κατάληψη σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ΑΑΔΕ. Θα ακολουθήσει Γενική Συνέλευση για να αξιολογηθούν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις και προτάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων επιμένει -παρά τη σημερινή συνάντηση με τον κ. Χατζηδάκη- να υπάρξει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.