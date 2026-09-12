Σήμερα σε Ρω και Στρογγύλη ο Πρωθυπουργός

Σε Στρογγύλη και Ρω, μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του στο ανατολικότερο άκρο της χώρας.

Στο πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνεται συνάντηση με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και περιοδεία σε έργα και υποδομές που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη Ρω ο πρωθυπουργός αναμένεται να αποτίσει φόρο τιμής στη Δέσποινα Αχλαδιώτη, τη θρυλική «Κυρά της Ρω», η οποία ύψωνε επί δεκαετίες την ελληνική σημαία στη βραχονησίδα και ταυτίστηκε με την αδιάλειπτη ελληνική παρουσία στην περιοχή. Η μετάβαση στη Στρογγύλη, το ανατολικότερο κατοικημένο σημείο της ελληνικής επικράτειας, ενισχύει περαιτέρω τον συμβολισμό της περιοδείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κορυφώνεται την Κυριακή, όταν αναμένεται να συμμετάσχει στην εκδήλωση για την απελευθέρωση του Καστελόριζου.