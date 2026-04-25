Σήμερα οι εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-27

Σήμερα, Σάββατο, στις 10:00 θα διεξαχθούν οι δοκιμασίες δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Η είσοδος των υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα θα πρέπει να γίνεται το αργότερο έως τις 9 το πρωί, οπότε και κλείνουν οι είσοδοι των ΕΚ.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α’ τάξη Προτύπου Γυμνασίου θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας 150 λεπτών. Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας θα ελεγχθούν οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στα Μαθηματικά θα ελεγχθούν οι ικανότητες στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α’ Λυκείου Προτύπου Λυκείου θα αξιολογηθούν σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας 180 λεπτών.

Ειδικότερα, στο γνωστικό πεδίο της κατανόησης κειμένων Ελληνικής Γλώσσας θα εξεταστούν οι ικανότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών θα εξεταστούν οι ικανότητες στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.