Σήμερα ο Α. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. – Τα στοιχήματα και τα ερωτηματικά

Αλέξης Τσίπρας πράξη δεύτερη: Μετά την καθιερωμένη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης την προηγούμενη Δευτέρα, σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έρχεται στην Θεσσαλονίκη (20.00 – Πόρτο Παλλάς), για τη παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος. Και μετά από επτά ημέρες για την καθιερωμένη επίσκεψη του στη ΔΕΘ.

Χθες το βράδυ στο καφέ του Βασιλικού Θεάτρου βρέθηκαν αρκετά από τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. μαζί με “ενισχύσεις” από την Αθήνα, προκειμένου να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την σημερινή εκδήλωση. Στόχος να γεμίσει ασφυκτικά η αίθουσα των 1500 θέσεων.

Το σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κ. Τσίπρας θα κινηθεί στο τρίπτυχο “Παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα”. Μήνυμα που ήδη τις προηγούμενες ημέρες φρόντισαν να περάσουν τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. στις δημόσιες εμφανίσεις τους. Σήμερα λοιπόν θα γίνει η εξειδίκευση αυτού του σχεδίου, το οποίο αναμένεται να έχει ορίζοντα τετραετίας και συνολικό κόστος 7,39 δισ. ευρώ.

Πέρα πάντως από τις εξαγγελίες Τσίπρα, ενδιαφέρον θα έχει να δούμε και ποιοι θα παραστούν στην εκδήλωση. Η ονοματολογία δίνει και παίρνει ειδικά για τους βουλευτές που είτε έχουν παραιτηθεί από την έδρα τους ή είναι ανεξάρτητοι. Υπομονή λοιπόν μερικές ώρες…

ΣΤ.ΑΛ.