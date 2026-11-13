Σήμερα η ορκωμοσία Σπανάκη, Λιάκου και Βαρτζόπουλου στο Προεδρικό Μέγαρο

Στις 12:30 σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μία μετακίνηση, μία νέα είσοδο και μία επιστροφή.

Βασίλης Σπανάκης: Ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Εσωτερικών μετακινείται στο υπουργείο Ανάπτυξης , όπου αναλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου .

Ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Εσωτερικών , όπου αναλαμβάνει τη . Βαγγέλης Λιάκος: Ο βουλευτής Δυτικής Αττικής διαδέχεται τον Σπανάκη ως υφυπουργός Εσωτερικών και εισέρχεται για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα .

Ο βουλευτής Δυτικής Αττικής και . Δημήτρης Βαρτζόπουλος:Επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε στο πλαίσιο της διερεύνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας περνά απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο, από αυτά που χαρακτηρίζονται κρίσιμα, και γι’ αυτό πηγαίνει απευθείας στον υπουργό.