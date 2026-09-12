Σήμερα η ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Σήμερα, Σάββατο (12/9), ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Νωρίτερα, σήμερα το πρωί, στις 11:00, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ- HELEXPO και στη συνέχεια θα περιηγηθεί τα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των ΜΜΕ στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Ο κ. Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να εκπέμψει από το βήμα της ΔΕΘ το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει με ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών.

Ένα πρόγραμμα, που όπως υποστηρίζει η πλευρά του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο θα αμβλύνει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, αλλά θα έχει όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς.

Ο κ. Ανδρουλάκης δέχθηκε πολλές ερωτήσεις στη συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη. Όπως σχολίασε, είπε ότι ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια.

Πρόσθεσε ότι ο κόσμος θα αποφασίσει στα τελευταία μέτρα του προεκλογικού αγώνα, ενώ όρισε ως αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία.

Ερωτηθείς για την ακροδεξιά και είπε ότι «οι οπαδοί του Τραμπ στην Ελλάδα βοηθούν την ακροδεξιά ατζέντα και ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους».

Αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση

Αναφερόμενος στην παρουσία του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων, με το βλέμμα μόνο στα focus group και τις δημοσκοπήσεις. Είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε και το όραμα μας πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα. Θέλουμε έναν βιώσιμο τουρισμό; Θέλουμε πρωτογενή τομέα με προστιθέμενη αξία; Ή θέλουμε τον τουρισμό με το βραχιολάκι και έναν πρωτογενή τομέα όπου θα εξάγουμε προϊόντα στο εξωτερικό και θα επιστρέφουν μεταποιημένα στη χώρα, χάνοντας πραγματικά μεγάλα οικονομικά οφέλη που μπορεί να έχει όλη η ελληνική περιφέρεια;».

«Να μη συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων. Αυτό είναι υπεκφυγή. Τι πετυχαίνουμε με αυτό; Να λέμε ότι πάμε καλύτερα γιατί τα στοιχεία είναι καλύτερα από την καταστροφή που βιώσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό δεν έχει κανένα μέλλον. Εμείς πρέπει να συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Πορτογαλία του σήμερα, με την Ισπανία του σήμερα, με τα Βαλκάνια του σήμερα, αν θέλουμε να ξεβολευτούμε και να δούμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Διότι, εάν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική προσέγγιση, η στασιμότητα που έχουμε σήμερα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης ως μία μόνιμη παρακμή», συμπλήρωσε.

Έδωσε, επίσης, έμφαση στο ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης και υπογράμμισε: «Πώς θα κάνουμε περιφερειακή ανάπτυξη για να μείνουν τα παιδιά στη Δυτική Μακεδονία της οποίας το ΑΕΠ καταρρέει λόγω της απολιγνιτοποίησης, αν δεν βάλουμε στο πεδίο της ανάπτυξης τέτοιες πρωτοβουλίες; Το κράτος, λοιπόν, πρέπει μαζί με την κοινωνία των πολιτών να σχεδιάσει ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον. Και όχι να βράζουμε στο ζουμί μας, στη μιζέρια και στην απαξίωση. Να χτίσουμε πάνω σε αυτά που έχουμε, αρκεί να χτίσουμε με καλύτερους όρους».