Σήμερα η εκδήλωση του ΕΛΙΝΕΚΑ για τη βιομηχανική παραγωγή και ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη

Eκδήλωση με θέμα “Βιομηχανική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα 360ο” διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο Monasty της Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Χαιρετισμός

Στάθης Αβραμίδης, αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισαγωγή

Πασχάλης-Αλέξανδρος Τεμεκενίδης, διευθυντής ερευνών Palmos Analysis: Τι δείχνουν οι έρευνες για τις ανάγκες της βιομηχανίας

Τοποθετήσεις

Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Τσιτσάμης, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος

Γιάννης Κουφίδης, α’ αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Θάνος Μπέγκας, Πρόεδρος Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κεντρική εισήγηση

Λάζαρος Τσαβδαρίδης, υφυπουργός Ανάπτυξης