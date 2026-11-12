Σήμερα η εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη

Με την προσθήκη του αναπληρωτή εκπρόσωπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Κώστα Καπουχτσή πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στις 19.00 (we Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου 3 & Γρ. Λαμπράκη), η εκδήλωση του κόμματος για την ακρίβεια. Θα μιλήσουν ακόμη ο Κώστας Μπουλμέτης, διευθυντής γραφείου του γραμματέα ΕΛ.Α.Σ., ο Θωμάς Μόσχος τομεάρχης Αγροτικής Πολιτικής, η Φωτεινή Πάγκαλου, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής και ο Γιάννης Δίνης, Εκπρόσωπος Νέας Γενιάς ΕΛ.Α.Σ.

Στο επίκεντρο μπαίνουν η αγοραστική δύναμη των μισθών, η δίκαιη αμοιβή του παραγωγού, το ενεργειακό κόστος και η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Επίσης θα τεθούν δύο ερωτήματα που αφορούν άμεσα τη Θεσσαλονίκη. Πώς αυξάνουμε τις διαθέσιμες κατοικίες με προσιτό ενοίκιο; Τι πρέπει να αλλάξει ώστε ένας νέος άνθρωπος που εργάζεται να μπορεί να ζήσει αυτόνομα;

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους εισηγητές και θα δοθεί ο λόγος στο κοινό για ερωτήσεις, εμπειρίες και προτάσεις.

Η βραδιά θα κλείσει με πέντε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, μία από κάθε εισηγητή, για παρεμβάσεις με διαρκές αποτέλεσμα στο κόστος ζωής και στην πραγματική οικονομία.

ΣΤ.ΑΛ.