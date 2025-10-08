Σημαντικά κέρδη για τις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 σε ιστορικά υψηλά

Σε θετικό έδαφος τερμάτισαν οι ευρωαγορές, στον απόηχο των σχεδίων της ΕΕ για τους δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,79% στις 573,79 μονάδες, κλείνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,69% στις 9.548,13 μονάδες, με τον γαλικό CAC 40 να καταγράφει κέρδη 1,07% στις 8.060,13 μονάδες και τον DAX της Φρανκφούρτης να διαμορφώνεται 0,87% υψηλότερα στις 24.597,13 μονάδες. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB έκλεισε με κέρδη 0,96% στις 43.484,24 μονάδες, με τον ισπανικό IBEX 35 να ενισχύεται κατά 0,97% στις 15.678,30 μονάδες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον διπλασιασμό των δασμών στις εισαγωγές χάλυβα. Η βιομηχανία αντιμετωπίζει ήδη σημαντική πίεση από μη βιώσιμα επίπεδα παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, όπως τόνισε, με τη Βρετανία να προειδοποίεί ότι τα μέτρα της ΕΕ θα μπορούσαν να αποτελέσουν πλήγμα για τον ήδη ασταθή τομέα.

Οι εταιρείες παραγωγής χάλυβα βρέθηκαν στην κορυφή του Stoxx 600, με τη μετοχή της ArcelorMittal να σημειώνει άνοδο 6,6%, τη σουηδική SSAB να κερδίζει 5,3% και την Thyssenkrupp να γνωρίζει άλμα 4,7%.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών έκλεισαν με πτώση 2,1% εν μέσω ευρείας ανησυχίας ότι οι δασμοί χάλυβα θα ανεβάσουν τις τιμές για τους κατασκευαστές οχημάτων. Η BMW, με βουτιά 8,3%, γνώρισε τη μεγαλύτερη πτώση, η Daimler Truck έχασε 1,7%, ενώ η Mercedes-Benz κατέγραψε απώελειες 2,9%.