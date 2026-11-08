Σημάδια προόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων

Πιο κοντά σε ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη εμφανίζεται πρόθυμη να εξετάσει περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα, σύμφωνα με το Bloomberg. Ωστόσο, παρά τη διπλωματική κινητικότητα με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας ενισχύθηκαν, καθώς το Ιράν εμφανίστηκε πρόθυμο να εξετάσει προτάσεις του Κατάρ που προβλέπουν παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, ένα ζήτημα το οποίο μέχρι πρότινος θεωρούνταν αδιαπραγμάτευτο.

Το δημοσίευμα ήρθε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, σχετικά με τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης, σύμφωνα με το γραφείο του εμίρη.

Το Κατάρ διαμεσολαβεί στις έμμεσες συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό της πολύμηνης σύγκρουσης. Η συμφωνία που βρίσκεται υπό συζήτηση τις τελευταίες ημέρες επικεντρώνεται στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των αμερικανικών κυρώσεων.

Θα ακολουθήσουν ευρύτερες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως στους Times of Israel διπλωμάτης που γνωρίζει το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Αμερικανός αξιωματούχος και διπλωμάτης με γνώση της υπόθεσης επιβεβαίωσαν την Παρασκευή στους Times of Israel ότι Ιρανοί διαπραγματευτές εξετάζουν προτάσεις που προβλέπουν περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, παρά το γεγονός ότι η ιρανική πλευρά επέμενε επί μακρόν πως δεν επρόκειτο καν να συζητήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα της σύγκρουσης.

Οι προτάσεις παρουσιάστηκαν από τους διαμεσολαβητές του Κατάρ κατά τη διάρκεια διαδοχικών γύρων συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη και την Ντόχα την προηγούμενη εβδομάδα.

Παρότι δεν απαιτούν την πλήρη κατάργηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σχετικά με τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού της χώρας, προσφέροντας ως αντάλλαγμα σημαντική χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων.

Reuters: Η Τεχεράνη ζητά συγκεκριμένες ενέργειες από την Ουάσινγκτον

Ωστόσο, το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να αρκεστεί σε «δεσμεύσεις επί χάρτου» και απαιτεί να δει συγκεκριμένες κινήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την έναρξη οποιασδήποτε νέας διπλωματικής προσπάθειας, δήλωσε την Παρασκευή στην ιρανική κρατική τηλεόραση ο Αλί Μπαγερί, αναπληρωτής επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας της χώρας.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του Κατάρ, πρόταση σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, η οποία θα συζητηθεί μόνο εφόσον η Ουάσινγκτον ικανοποιήσει επτά αιτήματα της ιρανικής πλευράς.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την πρόταση.

Διπλωματική κινητικότητα στο Ιράν

Παράλληλα, το Ιράν συνέχισε την Πέμπτη τις διπλωματικές του επαφές και σε άλλα μέτωπα. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συζήτησε τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, συναντήθηκε στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στον οποίο παρέδωσε μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Επιφυλάξεις για την πραγματική πρόοδο των διαπραγματεύσεων

Ωστόσο, δεν εκτιμούν όλοι ότι η διπλωματική κινητικότητα συνιστά ουσιαστική πρόοδο.

«Το γεγονός ότι κάποιος συνομιλεί δεν σημαίνει απαραίτητα ότι προχωρά σε παραχωρήσεις», δήλωσε στους Times of Israel ο Τζέισον Μπρόντσκι, διευθυντής πολιτικής της οργάνωσης United Against Nuclear Iran.

«Το ιρανικό καθεστώς συζητά το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δεκαετίες», συνέχισε.

«Αυτό δεν αποτελεί πραγματικά σημαντική πρόοδο. Οι διαμεσολαβητές, που επιθυμούν διακαώς μια συμφωνία, προσπαθούν να παρουσιάσουν μια υπερβολικά αισιόδοξη εικόνα της προόδου των συνομιλιών, προκειμένου να καθυστερήσουν και να αποτρέψουν την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Θα συνιστούσα επιφυλακτικότητα και προσοχή», πρόσθεσε.

Η Ουάσινγκτον εξετάζει την επανάληψη των στρατιωτικών πληγμάτων

Παρά τις πληροφορίες για πρόοδο στις διπλωματικές συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι στο Fox News.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η 9η Νοεμβρίου, οπότε ξεκινά νέα σελήνη στη Μέση Ανατολή, προσφέρει ευνοϊκότερες συνθήκες για την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς το σκοτάδι παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη.

Στις 3 Νοεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν περιορισμένα αμυντικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στη νήσο Κεσμ. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι η επιχείρηση δεν σηματοδοτούσε επιστροφή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας.

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, τα περιστατικά βίας συνεχίζονται στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου που διέσχιζε το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα ανέφερε έκρηξη στην αριστερή πλευρά του σκάφους, στο ύψος της ισάλου γραμμής, σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χασάμπ, στο Ομάν, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλοιο εξακολουθεί να κινείται με δικά του μέσα και συνεχίζει το ταξίδι του, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν αναδειχθεί σε κεντρικό διαπραγματευτικό ζήτημα στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης.

Το Ιράν επιδιώκει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και των κυρώσεων, ενώ η Ουάσινγκτον ζητά την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο θαλάσσιο πέρασμα, μέσω του οποίου διακινείται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου.