Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: Ξεκινούν τα δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα από τις 30 Μαΐου

Από τις 30 Μαΐου 2026 τίθενται σε ισχύ νέα δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα σύμφωνα με τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος, σε συνέχεια του σχεδιασμού κυκλοφορίας και των αναγκαίων συνεννοήσεων με την Hellenic Train.

Όπως επισημαίνεται, με το νέο πρόγραμμα ενισχύεται η σιδηροδρομική εξυπηρέτηση της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με επιβατικές αμαξοστοιχίες που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με τη Βέροια, τη Νάουσα, την Έδεσσα, το Αμύνταιο και τη Φλώρινα.

Το νέο πλέγμα δρομολογίων περιλαμβάνει την καθημερινή διασύνδεση της Φλώρινας με την Έδεσσα καθώς και πρόσθετες συνδέσεις Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Σημειώνεται ότι έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την πλήρη κάλυψη των ραδιοεπικοινωνιών στο τμήμα του δικτύου Θεσσαλονίκη – Φλώρινα.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, δήλωσε: «Η επανέναρξη των δρομολογίων προς την Φλώρινα αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την αναβάθμιση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα, στην κοινή μας προσπάθεια με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε καλύτερα την υφιστάμενη υποδομή, να ενισχύουμε σταδιακά τη σιδηροδρομική εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών και να διαμορφώνουμε ένα πιο αξιόπιστο, ασφαλές και λειτουργικό δίκτυο για τους πολίτες».