Σι Τζινπίνγκ προς Τραμπ: Ο Πούτιν μπορεί να μετάνιωσε για την εισβολή στην Ουκρανία

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φέρεται να είπε στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ , ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να έχει μετανιώσει για την απόφαση του να εισβάλλει στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται τις δηλώσεις αξιωματούχων των ΗΠΑ, ο Κινέζος πρόεδρος έκανε το σχόλιο αυτό κατά την διάρκεια ευρύτερων συνομιλιών με τον Τραμπ, στις οποίες οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να πρότεινε συνεργασία των ΗΠΑ της Κίνας και της Ρωσίας εναντίον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Μια σπάνια αποτίμηση του Πούτιν από τον Σι

Η αναφορά του Σι στην πιθανή μεταμέλεια του Πούτιν ξεχωρίζει επειδή η Κίνα έχει αποφύγει συστηματικά να αναφερθεί στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Πεκίνο έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως ουδέτερο παράγοντα, αν και οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν κατηγορήσει την Κίνα ότι στηρίζει έμμεσα τη ρωσική πολεμική προσπάθεια μέσω προϊόντων διπλής χρήσης.

Πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συναντήσεις του Σι με τον Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες είχαν «ειλικρινείς και άμεσες» συνομιλίες για τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά ο Κινέζος πρόεδρος δεν είχε εκφράσει προσωπική εκτίμηση για τον Πούτιν ή για την πορεία του πολέμου. Αυτό καθιστά το νέο σχόλιο πολιτικά αξιοσημείωτο, ειδικά ενόψει της επίσκεψης Πούτιν στο Πεκίνο.

Η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο

Η αποκάλυψη έρχεται την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος ετοιμάζεται να φτάσει στην Κίνα για διήμερη επίσκεψη και συνάντηση με τον Σι. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Κινέζου προέδρου με τον Τραμπ και συμπίπτει με την 25η επέτειο από την υπογραφή της συνθήκης φιλίας Κίνας και Ρωσίας.

Ο Πούτιν είχε επισκεφθεί την Κίνα τρεις εβδομάδες πριν από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία. Τότε, Μόσχα και Πεκίνο είχαν ανακοινώσει μια εταιρική σχέση «χωρίς όρια», η οποία έκτοτε έχει αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για τη σχέση των δύο χωρών. Παρά την προσεκτική δημόσια στάση του Πεκίνου, η Κίνα παραμένει ένας από τους σημαντικότερους διπλωματικούς και οικονομικούς εταίρους της Ρωσίας.

Η πρόταση Τραμπ για μέτωπο κατά του ΔΠΔ

Κατά τις ίδιες συνομιλίες, ο Τραμπ φέρεται να πρότεινε οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία να ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι τα συμφέροντά τους συμπίπτουν. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο σχόλιο.

Πολλές φορές στο παρελθόν η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για πολιτικοποίηση, υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του και περιφρόνηση της εθνικής κυριαρχίας των ΗΠΑ. Η αναφορά αυτή αποκτά επιπλέον βάρος επειδή το ΔΠΔ έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν για την υπόθεση της παράνομης μεταφοράς παιδιών από την Ουκρανία.

Σε φάση παρατεταμένης φθοράς ο πόλεμος

Το σχόλιο του Σι έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εισέλθει σε φάση παρατεταμένης φθοράς. Η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή στρατιωτική πίεση, όμως η Ουκρανία έχει βελτιώσει σημαντικά την ικανότητά της να πλήττει ρωσικές δυνάμεις και στόχους με drones.

Ο Μπρένταν Μπόιλ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην αμερικανική αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι οι Ουκρανοί έχουν «επαναπροσδιορίσει τον πόλεμο», συγκρίνοντας τη σημασία των drones με τις αλλαγές που έφερε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στη στρατιωτική ιστορία.

Η Ουκρανία πραγματοποίησε την Κυριακή επιθέσεις με drones κοντά στη Μόσχα, τις οποίες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «απολύτως δικαιολογημένες». Οι επιθέσεις ακολούθησαν μεγάλη ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο και ήρθαν μετά από τριήμερη εκεχειρία, η οποία επέτρεψε στον Πούτιν να πραγματοποιήσει χωρίς ουκρανικές επιθέσεις την παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης.