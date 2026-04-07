Σι Τζινπίνγκ: Νέα ενεργειακή στρατηγική για την ασφάλεια της Κίνας λόγω αναταράξεων από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να επιταχύνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός νέου ενεργειακού συστήματος για να διασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια, εν μέσω σοκ στις τιμές καυσίμων μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Σε δηλώσεις που δημοσίευσε η κρατική τηλεόραση CCTV, ο Σι τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης της υδροηλεκτρικής ενέργειας και κάλεσε σε «ασφαλή και οργανωμένη επέκταση» της πυρηνικής ενέργειας.

«Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος έχει αποκτήσει βαθιά κατανόηση των παγκόσμιων τάσεων ανάπτυξης της ενέργειας και έχει λάβει σημαντικές αποφάσεις, προωθώντας σε βάθος τη νέα στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας», ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ, χωρίς να αναφερθεί απευθείας στην τρέχουσα στρατιωτική σύγκρουση.