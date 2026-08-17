Σι Τζινπίνγκ: Καλεί την Κίνα να επιδείξει «ακατάβλητο μαχητικό πνεύμα», επαινεί την καταστολή της Τιενανμέν

O Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τη χώρα να επιδείξει «αδάμαστο μαχητικό πνεύμα» απέναντι στις προκλήσεις, σε ομιλία του με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του πρώην ηγέτη της Κίνας Τζιανγκ Ζεμίν. Παράλληλα, έκανε μια σπάνια δημόσια αναφορά στις διαδηλώσεις της πλατείας Τιενανμέν το 1989, επαινώντας την τότε στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, σύμφωνα με το CNN.

Μιλώντας ενώπιον χιλιάδων αξιωματούχων και συνέδρων στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, ο Σι υποστήριξε ότι η Κίνα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και να συνεχίσει την πορεία της. «Με αδάμαστο μαχητικό πνεύμα και εξαιρετικές ικανότητες, θα αντιμετωπίσουμε ενεργά σημαντικές προκλήσεις, είτε πρόκειται για τρικυμίες είτε για μανιώδεις καταιγίδες», δήλωσε.

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι η χώρα πρέπει να υπερασπιστεί «αποφασιστικά» την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και τα αναπτυξιακά της συμφέροντα, συνδέοντας την πολιτική αυτή με τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής σταθερότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίοδο των διαδηλώσεων του 1989, οι οποίες ξεκίνησαν μετά τον θάνατο του πρώην ηγέτη Χου Γιαομπάνγκ και εξελίχθηκαν σε μαζικό κίνημα υπέρ των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Οι συγκεντρώσεις στην Τιενανμέν διήρκεσαν εβδομάδες, έως ότου ο στρατός επέμβει στις 4 Ιουνίου, ανοίγοντας πυρ εναντίον των διαδηλωτών.

Ο Σι επαίνεσε τον Τζιανγκ για τη στήριξή του στις αποφάσεις της κομματικής ηγεσίας εκείνη την περίοδο. «Μεταξύ της άνοιξης και του καλοκαιριού του 1989, η Κίνα βίωσε μια σοβαρή πολιτική αναταραχή. Ο σύντροφος Τζιανγκ Ζεμίν υποστήριξε και εφάρμοσε αποφασιστικά τις σωστές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, διατηρώντας αποτελεσματικά τη σταθερότητα στη Σαγκάη», ανέφερε.

Η άνοδος του Τζιανγκ στην ηγεσία ξεκίνησε λίγο μετά την καταστολή, καθώς αντικατέστησε τον Ζάο Ζιγιάνγκ, ο οποίος θεωρήθηκε υπερβολικά υποστηρικτικός προς τους διαδηλωτές. Η περίοδος διακυβέρνησής του συνδέθηκε στη συνέχεια με ταχεία οικονομική ανάπτυξη και μεγαλύτερο άνοιγμα της Κίνας στη διεθνή οικονομία, με κορυφαίο σταθμό την ένταξη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001.

Σήμερα, ωστόσο, οι σχέσεις της Κίνας με τις ΗΠΑ χαρακτηρίζονται από εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις. Ο Σι, πάντως, υποστήριξε ότι η ζωή των Κινέζων συνεχίζει να βελτιώνεται και δήλωσε πως «οι προοπτικές για τη μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους είναι λαμπρές».