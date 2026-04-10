Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα δεν θα ανεχθεί την ανεξαρτησία της Ταϊβάν

Η Κίνα σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχθεί την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, την οποία κατηγόρησε ότι ευθύνεται για την υπονόμευση της ειρήνης στο Στενό της Ταϊβάν, δήλωσε σήμερα (10/4) ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης του νησιού Τσενγκ Λι-γουν, που βρίσκεται στο Πεκίνο σε αυτό που αποκαλεί «ειρηνευτική αποστολή» για τη μείωση των εντάσεων.

Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η Ταϊβάν αποτελεί μέρος της κινέζικης επικράτειας και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να καταλάβει το αυτοδιοικούμενο νησί με τη βία.

Η πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης της Ταϊβάν, του Κουομιντάνγκ (KMT), είπε στον Σι ότι οι αμοιβαία επωφελείς σχέσεις είναι αυτό που επιθυμούν οι λαοί των δύο πλευρών και ότι οι αλληλεπιδράσεις και οι ανταλλαγές θα πρέπει να είναι αμοιβαίες.

Η Τσενγκ είπε ότι ελπίζει ότι μέσω των διπλωματικών προσπαθειών των δύο μερών, ο Πορθμός της Ταϊβάν μπορεί να μην αποτελεί πλέον επίκεντρο πιθανής σύγκρουσης και «σκακιέρα για παρέμβαση εξωτερικών δυνάμεων».

Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, η Τσενγκ εκμυστηρεύτηκε ότι ο Σι της είπε ότι η Κίνα σέβεται το διαφορετικό κοινωνικό σύστημα και την επιλογή τρόπου ζωής της Ταϊβάν, όμως παράλληλα «ελπίζει ότι και η Ταϊβάν θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα αναπτυξιακά επιτεύγματα της ηπειρωτικής χώρας».

Σε σχόλια που είδαν το φως της δημοσιότητας από τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και αναμεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς της Ταϊβάν, Ο Σι υποστήριξε ότι «οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές του Στενού είναι όλοι Κινέζοι: άνθρωποι μιας οικογένειας που επιθυμούν ειρήνη, ανάπτυξη, ανταλλαγές και συνεργασία».

Στην Ταϊπέι, ο κορυφαίος υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της Ταϊβάν για την Κίνα, Τσίου Τσούι-τσένγκ, δήλωσε ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του και ότι η Κίνα θα πρέπει να συνεργαστεί με τη δημοκρατικά εκλεγμένη και νόμιμη κυβέρνηση.

«Οι Κινέζοι κομμουνιστές δημιουργούν σκόπιμα την εσφαλμένη εντύπωση ότι η Ταϊβάν είναι εσωτερική υπόθεση της Κίνας», πρόσθεσε.

Το 1949, η τότε κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κίνας, υπό την ηγεσία του Κουομιντάνγκ, κατέφυγε στην Ταϊβάν, αφού έχασε τον εμφύλιο πόλεμο από τους κομμουνιστές του Μάο Τσε Τουνγκ, οι οποίοι ίδρυσαν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Μέχρι σήμερα, καμία από τις δύο κυβερνήσεις δεν αναγνωρίζει επίσημα την άλλη.

Το σύγχρονο Κουομιντάνγκ προτιμά στενότερους διπλωματικούς και οικονομικούς δεσμούς με το Πεκίνο από ό,τι το κυβερνών Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα.

Τα τελευταία χρόνια, η πλειοψηφία στην Ταϊβάν θεωρεί το νησί ένα κυρίαρχο έθνος, όμως πολλοί είναι επίσης υπέρ της διατήρησης του σημερινού «status quo»: ούτε ενοποίηση με την Κίνα, αλλά ούτε και επίσημη ανακήρυξη της ανεξαρτησίας.