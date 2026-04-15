Χρηματιστήριο Αθηνών: Kέρδη 0,22% μετά από 23 εναλλαγές προσήμου

Στάση αναμονής τήρησαν σήμερα οι επενδυτές, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να είναι συσχετισμένο με τα υπόλοιπα «μεγάλα» διεθνή, τα οποία αντίστοιχα δεν σημείωσαν σημαντικές μεταβολές.

Η αγορά προσπαθεί να απορροφήσει την ειδησεογραφία, η οποία κλίνει προς μια αποκλιμάκωση, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Trump ότι θα απελευθερώσει τα Στενά από τον ναυτικό αποκλεισμό, εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας.΄

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο +0,22% στις 2.289,44 μονάδες, μετά από 23 εναλλαγές προσήμου, υποδεικνύοντας και την έλλειψη κατεύθυνσης.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 288 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 41 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Σημειώνεται δε ότι ο ΓΔ κερδίζει σχεδόν 7,8% από την αρχή του έτους, που ομολογουμένως ήταν αρκετά δύσκολο, ενώ κοιτώντας γενικά, ο S&P500 βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στα ιστορικά του υψηλά που είχε επιτύχει στο κλείσιμο της 28ης Ιανουαρίου, κάτι που αποδεικνύει ότι οι επενδυτές προεξοφλούν ένα καλό σενάριο.

Επιμέρους, μολονότι οι τραπεζικές μετοχές υποαπέδωσαν της αγοράς, με τον ΔΤΡ να κλείνει στο -0,06%, ωστόσο συντηρήθηκε σαφώς το καλό κλίμα, και παρά τα ισχυρά κέρδη των τελευταίων ημερών, οι ρευστοποιήσεις οριοθετήθηκαν και απορροφήθηκαν ικανοποιητικά.

Η ΑΡΑΙΓ υπεραπέδωσε, κινούμενη μόνιμα σε θετικό έδαφος και πάνω από τα 13€. Σημείωσε νέα υψηλά μήνα, υπενθυμίζοντας ότι στις 28/4 αποκόπτεται το ευμέγεθες μέρισμα των 0,9€ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε περίπου 6,8% απόδοση στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

Στο ίδιο μοτίβο και ο αμυντικός ΔΑΑ, που είδε ξανά τα 11€ για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Τα 0,66€ αποκόπτονται στη συνεδρίαση της άλλης Τετάρτης (22/4), επίσης αξιόλογη απόδοση 6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ζώνη των 10,95-11€ δοκιμάστηκε (χωρίς επιτυχία) άλλες 9 συνεδριάσεις από τις αρχές Μαρτίου, πράγμα που υποδεικνύει και τη σημαντικότητά της, με επόμενη στάση τα 11,80€.

Μισό ευρώ, πλέον, χωρίζει τη ΔΕΗ από τα προ μηνών επιτευχθέντα υπερπολυετή υψηλά της, στα 20,48€ (κλείσιμο 4/2), με τη μετοχή να «ψάχνει» τα 22 σε πρώτη φάση, διανύοντας την 5η ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες 6.

Αστάθεια για τα ΕΛΠΕ, που έχασαν το «πλεονέκτημα» που τους έδωσε η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, υπό το πρίσμα της ευκταίας αποκλιμάκωσης, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η κερδοφορία δεν εξαρτάται τόσο από την τιμή, όσο από τα περιθώρια διύλισης. Και αυτά, με τη σειρά τους, είχαν ανακοινωθεί για τον Μάρτιο στα εξωπραγματικά 27,4 δολάρια ανά βαρέλι για το hydrockracking (ήτοι πόσο αποδοτικά μετατρέπει βαριά πετρέλαια σε υψηλής αξίας καύσιμα, όπως ντίζελ και jet fuel) για τον Μάρτιο, που συνιστούν υπερπολυετή υψηλά, και με τεράστιο άλμα από τα 6,3 του Φεβρουαρίου.

Τέλος, σημάδια αφύπνισης έδειξαν οι δύο τίτλοι BYLOT και ΙΝΤΚΑ, ενώ συνεχίστηκαν οι υποστηρικτικές αγορές σε ΦΡΛΚ, που παίρνει ώθηση από την εμπλοκή του κου Φέσσα.