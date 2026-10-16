Σφορδή αντιπαράθεση υπουργείου Εργασίας – ΠΑΣΟΚ μετά τις αναφορές για εμπαιγμό των συνταξιούχων

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και Κώστα Τσουκαλά με αφορμή τις κατηγορίες του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ για «εμπαιγμό» των συνταξιούχων .

Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας απαντώντας στη δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση αποκατέστησε τις αδικίες του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου προχωρώντας σε μείωση της προσωπικής διαφοράς στο 50% από 1η Ιανουαρίου 2026 και στην πλήρη κατάργησή της από 1η Ιανουαρίου 2027.

Όπως σημειώνουν, αυτό σημαίνει ότι «όλοι οι συνταξιούχοι έλαβαν τουλάχιστον το 50% της αύξησης, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2027 θα λάβουν στην τσέπη ολόκληρη την αύξηση που αναλογεί στο καθαρό ποσό της σύνταξής τους, βάζοντας ένα οριστικό τέλος στους συμψηφισμούς και στις διακρίσεις μεταξύ των συνταξιούχων».

Τσουκαλάς: 506.586 συνταξιούχοι κινδυνεύουν να μη δουν ολόκληρη την αύξηση

Ο Κώστας Τσουκαλάς νωρίτερα επικαλέστηκε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο 506.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά δεν θα λάβουν αύξηση στο σύνολο της συνταξιοδοτικής παροχής, αλλά η αύξηση θα υπολογιστεί στο ποσό της σύνταξης αφού αφαιρεθεί η προσωπική διαφορά.

«Αν αυτό ισχύει η περίφημη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δεν θα ισχύει για μια σημαντική μερίδα των συνταξιούχων, καθώς οι αυξήσεις για αυτούς δεν θα είναι 2,8% αλλά λιγότερο. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η δημιουργία συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Η εμμονή της κυβέρνησης στην υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου είναι πραγματικά ανεξήγητη. Δεσμεύθηκαν για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τελικά επιχειρούν τη μερική διατήρηση της από την πίσω πόρτα», σημείωνε ο κ. Τσουκαλάς.