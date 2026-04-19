Σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Αιχμηρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κρίσιμη μάχη που δίνει για τη ζωή του ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μυλωνάκης. Όπως τονίζει δεν μπορεί να σιωπήσει μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας, ενώ επισημαίνει ότι δουλειά του είναι να μην κάνει πίσω σε καμία παθογένεια και εκφράζει τη στήριξή του στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

ΠΑΣΟΚ

«Η σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού πιστοποιεί την αποδρομή, στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του με τίτλο: «Αργά και υποκριτικά θυμήθηκε τη δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός».

Σχολιάζει πιο συγκεκριμένα ότι «ο Πρωθυπουργός, που σε πείσμα της νομιμότητας και της αξιοκρατίας κρατούσε επί μέρες στην κυβέρνηση τον κ. Λαζαρίδη, που είχε ομολογήσει ότι εξαπάτησε το Δημόσιο, κηρύσσει σήμερα τον πόλεμο στον πελατειασμό». Υποστηρίζει δε, πως «αν δεν είχε υπάρξει η καθημερινή πίεση του ΠΑΣΟΚ και δεν είχε παρέμβει στον δημόσιο διάλογο η Ντόρα Μπακογιάννη ενεργοποιώντας αντίρροπες εσωκομματικές δυνάμεις, ο κ. Λαζαρίδης ως προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη θα ήταν ακόμη υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δείχνει καθημερινά στην κοινωνία την αλαζονεία με την οποία κυβερνά».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει επιπλέον για την τοποθέτηση του πρωθυπουργού σχετικά με το κράτος δικαίου, ότι «τα excel με αριθμούς δεν αναιρούν το βίωμα». «Ας μην κρύβεται πίσω από το δάχτυλο του ο Πρωθυπουργός που έχει συστηματικά εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του, που έστησε στο Μέγαρο Μαξίμου έναν παρακρατικό μηχανισμό παρακολούθησης των υπουργών του, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων», αναφέρει.

Ακόμη ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «ο κ. Μητσοτάκης διατείνεται επιπλέον ότι ‘στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία’, αλλά δεν λέει κουβέντα για την ανοχή του στις συνεχείς επιθέσεις του κ. Γεωργιάδη σε αυτήν». Προσθέτει ότι «οι τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας παραβιάζουν τις αρχές του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών, συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και δημιουργούν κλίμα πίεσης και εκφοβισμού εις βάρος των λειτουργών της». «Ο Πρωθυπουργός υπονομεύει ο ίδιος με ‘λαγό’ τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κύρος των θεσμών», υποστηρίζει καταληκτικά.

ΣΥΡΙΖΑ

«Αν θέλει να είναι ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης ως προς την τοξικότητα, τις στοχοποιήσεις, τις διαστρεβλώσεις, τα fake news και τις ανίερες διασυνδέσεις, ας κλείσει αύριο την “Ομάδα Αλήθειας” του και τότε να συζητήσουμε», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ας μαζέψει το φαιό διαδίκτυο το οποίο ελέγχει και χρηματοδοτεί, αλλιώς είναι και υποκριτής και προφανώς ενορχηστρωτής της τοξικότητας. Θυμάται τι έλεγε ο ίδιος στη Βουλή για τη Συμφωνία των Πρεσπών; Θυμάται τι γραφόταν στο διαδίκτυο; Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει το σύνολο της πολιτικής αντιπαράθεσης ως «τοξικότητα». Την αποκάλυψη των δικών του σκανδάλων ως τοξικότητα. Όταν η αντιπολίτευση ζητούσε την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη μετά τις σοβαρές αποκαλύψεις σε βάρος του η ΝΔ μίλησε για δολοφονία χαρακτήρα και τοξικότητα. Ήταν όμως έτσι; Προφανώς και αποδεικνύεται από την παραίτηση Λαζαρίδη μετά και από την τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη. Το ερώτημα δεν είναι πόσο αδύναμος και ανεπαρκής είναι ο κ. Μητσοτάκης, που χρειάστηκε να παρέμβει η κ. Μπακογιάννη για να απομακρυνθεί ο προστατευόμενός του, αλλά με τι τον κρατάει ο Λαζαρίδης και δεν τον «καθάρισε» επί 2 εβδομάδες, ακόμα και όταν ο ίδιος παραδέχτηκε την απατεωνιά κατά του δημοσίου.

Για την κυβερνητική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία:

Όσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν πείθει κανέναν πια ο ισχυρισμός ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί την εξυγίανσή του, όταν βαρύνεται με την ευθύνη δημιουργίας και λειτουργίας του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στη στοχοποίηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καλώντας την να αποδείξει την αντικειμενικότητά της και το ότι κάνει καλά τη δουλειά της. Αντί να αποδείξουν την ακεραιότητά τους, αυτοί που έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα με κάθε δυνατό τρόπο, εγκαλούν τους ελεγκτές τους. Πρόκειται για μια ευθεία παρέμβαση στον θεσμό της ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης για τον οποίο τίθεται ζήτημα εμπιστοσύνης από τον Κυρ. Μητσοτάκη, παρά τα όσα λέει περί «στήριξης» στη Βουλή. Θυμίζουμε εδώ και την τελευταία ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, που συνιστά ένα πλήρες σχέδιο «Grexit» από το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συμφωνεί ο κ. Μητσοτάκης με αυτό το σχέδιο; Οφείλει να απαντήσει, καθώς εφόσον δεν αποδοκιμάζει, ούτε αποπέμπει τον Γεωργιάδη είναι ίδιος και χειρότερος και ο Άδωνις εκτελεί εντολές του. Επιτίθενται στην Εισαγγελέα γιατί κάνει τη δουλειά της και γιατί είναι ένοχοι για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Όσο για τη συνέπεια που επικαλείται, τοποθετούμενος επί της αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ που εξετάζονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ας μας λύσει την απορία: το περασμένο καλοκαίρι γιατί δεν έδειξε την ίδια συνέπεια και φρόντισε να προστατέψει τους υπουργούς του από τον φυσικό δικαστή κά