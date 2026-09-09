Σφοδρή επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη

Του: Σταύρου Αλχατζιδη

Καυστικός, με επιθετική ρητορική κατά της κυβέρνησης , αλλά και με προσωπικές επιθέσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα . Η οποία ήταν μια από τις μεγαλύτερες σε χρονικη διάρκεια, αν όχι η μεγαλύτερη, αφού διήρκησε περισσότερες από 3,5 ώρες.

” Τοξικός ειναι ο πρωθυπουργός και το κλίμα του “, τονισε σημειωντας πως ” ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο τελευταίος που θα μπορούσε να μου δώσει συμβουλές γιατί πήρε τη Νέα Δημοκρατία με χρέος 200 εκατ ευρώ και το έφτασε στα 600 εκατ ευρω”.

Ο κ. Τσίπρας είπε πως στην Νέα Δημοκρατία φοβούνται τη δημιουργία περιουσιολογιου γιατί κάποιοι θα εξηγήσουν πως απέκτησαν την περιουσία τους.

Σχολιάζοντας την παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη υπογράμμισε πως δεν είχε να προσφέρει κάτι νέο, ” αφού μετά από 7 χρόνια δεν είχε να παρουσιάσει κάποιο όραμα “.

Οικονομικό πρόγραμμα

Ο κ. Τσίπρας υπερασπίστηκε το οικονομικό του πρόγραμμα λέγοντας πως ήταν η πιο αριστερή και δομημένη ομιλία του με αρχή, μέση, τέλος.

” Δεν έχει σημασία αν ενα προγραμμα ειναι αριστερο, αλλα αν μπορεί να πάει μπροστά την χώρα. Αριστερό όχι αυτό που διαχειρίζεται τη φτώχεια ,αλλά αυτό που παράγει ” , είπε.

Επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας πως υπερκοστολησησε το πρόγραμμα του προφανώς γιατί αυτή είναι η συνήθη τους πρακτική.

‘ Όπως διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα δηλαδή με υπερκοστολογησεις έκαναν το ίδιο και με το δικό μας ” , ανέφερε παρατηρώντας πως μετά την πρόθεση του να καταθέσει το πρόγραμμα στο ελεγκτικό συμβούλιο αυτή η συζήτηση σταμάτησε.

Συμμαχίες

Για πιθανο σχεδιασμο κυβερνησης ειπε πως αν ειμαι πρωτο κομμα θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαφορετικά θα παμε σε δευτερες εκλογες. Χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ανταγωνιστή, αλλά όχι αντίπαλο.

Τόνισε πάντως πως η επάνοδος του στην πολιτική προήλθε και από την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να εκφράσει τον προοδευτικό χώρο.

” Στόχος μου είναι να ηττηθεί στρατηγικά ο κ. Μητσοτάκης και θα κάνω τα πάντα για αυτό ” , τόνισε.

Πατριωτική εισφορά

Για την πατριωτική εισφορά είπε ότι

πιστεύουμε πως είναι πατριωτική ευθύνη των ισχυρών να στηρίξουν τους πιο αδύναμους

” Οι πιο εύποροι της πατρίδας μας πρέπει να συνεισφέρουν ” τόνισε λέγοντας πως σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν παράδειγμα όπου οι οικονομικά ισχυρά βοηθούν την πατρίδα τους.

Σε ό,τι αφορά τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν εξήγησε πως αυτά θα μπουν σε έναν ειδικό λογαριασμό “νέων γενεών’ που θα επενδύει στην ερευνα τα σχολεία και γενικά στο μέλλον της χώρας μας.

Υποκλοπές

Ιδιατερα καυστικός ήταν για το θέμα των υποκλοπών κάνοντας λόγο για στίγμα της δικαιοσύνης. ” Σε καμία χώρα δεν θα είχε μείνει στην θέση του ο κ. Μητσοτάκης” , ανέφερε και πρόσθεσε: Π ως η συγκάλυψη έχει φτάσει στο ταβάνι “.

Μάλιστα αστειευόμενος ευχήθηκε και ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του κ. Μητσοτάκη που έφαγε τη σφαίρα αντι του πρωθυπουργου.

Ακριβεια

Χαρακτηρισε ‘Αόρατο μνημόνιο” την ακρίβεια λεγοντας πως τα καρτέλ κάνουν ότι θελουν και βρίσκονται παντού. Και τόνισε πως ο στόχος του θα είναι να σπάσει τα καρτέλ.

Όπως είπε το κόμμα του θα ενισχύσει την επιτροπή ανταγωνισμού,θα μείωσει το ΦΠΑ σε βασικά είδη, θα μείωσει την τιμή του ρεύματος κατά 30 % θα κάνει αλλαγές στο φορολογικό, θα αυξήσει από το 2027 τον μισθό στα 1000 .

Παρουσίασε μάλιστα και έναν πίνακα με τις τιμές βασικών προϊόντων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ανοιχτοί σε όλους

Ο κ. Τσίπρας απαντώντας σε ερώτηση για όσους βουλευτές είναι στο προθάλαμο του κόμματος πως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ανοιχτή σε όλους. Και όταν έρθει η ώρα θα σχηματιστούν τα ψηφοδέλτια με συλλογικές διαδικασίες.

Τάχθηκε κατά των μεταγραφών αεροδρομίου οι οποίες όπως συμπλήρωσε πολλές φορές είναι αχρείαστες.

Χρηματοδότηση

Αναφορικά με τα από που προέρχονται τα χρήματα της ΕΛ.Α.Σ. ανέφερε πως το κόμμα κάνει εκδηλώσεις χαμηλού κόστους, δεν διαθέτει γραφεία και ούτε κάνει κάνει πολυδάπανες καμπάνιες σε μέσα ενημέρωσης και διαδίκτυο.

Προανήγγειλε πάντως πως το κόμμα θα δώσει στη δημοσιότητα την προέλευση των εσόδων της αλλά και ότι θα δημιουργήσει μια εφαρμογή στο διαδίκτυο που ο κάθε πολίτης θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να πληροφορείται τα χρήματα που διαθέτει το κόμμα.

Εθνικά θέματα

Για τα εθνικα θεματα απεριψε τις ενεργειες της Ελληνικης κυβερνησης λεγοντας πως τα εδωσε ολα. Είπε πως αν ήταν ο ίδιος στην κυβέρνηση θα ήταν πιο αποφασιστικός σε σχέση με την Τουρκία και θα έθετε αυστηρότερους όρους και κυρώσεις.

Για τις σχέσεις με το Ισραήλ ανέφερε πως δεν θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με προκατάληψη.

Θεσσαλονίκη

Όπως είπε πρέπει να μην γίνονται αποσπασματικά έργα αλλά να υπάρχει ένα όραμα . Έθεσε ως πρωταρχικό ζήτημα την διασύνδεση των λιμανιών της ευρύτερης περιοχής με αυτό της Θεσσαλονίκης να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μετρο

Για το μέτρο Θεσσαλονίκης είπε ότι δημιουργήθηκε μεγάλη σπέκουλα στην κυβέρνηση του . Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως καθυστέρησε τη λειτουργία του για 4 χρόνια.

Πρόσθεσε δε πως ο ίδιος δεν έπαιξε ποτέ με ζητήματα ασφαλείας.

Σαμαράς

Καλή επιτυχία ευχήθηκε στον κ. Σαμαρά λέγοντας πάντως πως τους χωρίζει η αββυσος.

” Είχαμε έντονη σκληρή αντιπαράθεση αλλά πάντα πολιτική και έτσι θα το αντιμετωπίσω και τώρα “, πρόσθεσε.

Υγεία

“Και να φοράς τα γυαλιά του κ Γεωργιάδη δεν μπορείς να τα βρεις όλα τέλεια “, είπε ο κ. Τσίπρας απαντώντας σε ερώτηση για τα ζητήματα υγείας. Χαρακτήρισε την κατάσταση τραγική λέγοντας πως χρειάζεται να στηρίξουμε τους γιατρούς ηθικά και οικονομικά.

ΔΕΘ

Με τη φράση ήμουν βίος και γέρασα απάντησε αναφορικά με την ανάπλαση της ΔΕΘ.

Δήλωσε τη στήριξη του στο αίτημα του δημοψηφίσματος λέγοντας πως είναι ένα αίτημα που διαθέτει δυναμική.