Σφοδρά γαλάζια πυρά μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ – Γρ. Κωνσταντέλλος: «Κάποιος έδωσε σκονάκι στον πρωθυπουργό»

της Βαρβάρας Ζούκα

Σε μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση εξελίσσεται η συζήτηση για το ενεργειακό κόστος στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, με γαλάζιους δημάρχους να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι προσδοκίες από την παρουσία του πρωθυπουργού έδωσαν τη θέση τους σε αιχμηρές παρεμβάσεις, με τους δύο γαλάζιους αντιπροέδρους της ΚΕΔΕ, δήμαρχο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου να αμφισβητούν ευθέως ο μεν πρώτος την επάρκεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν διά στόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο δε δεύτερος τη στάση της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Δεν είμαστε άχρηστοι. Είμαστε απένταροι»

Καταπέλτης ήταν ο α΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, περιγράφοντας την ασφυξία στα οικονομικά των ΟΤΑ. «Δεν είμαστε ούτε άχρηστοι ούτε ανίκανοι ούτε χαβαλέδες. Είμαστε απλά απένταροι. Καταλάβετέ το, απένταροι», τόνισε.

Με εξαιρετικά δηκτικό τρόπο σχολίασε ο κ. Κωνσταντέλλος τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός. «Προφανώς κάποιος του έδωσε το σκονάκι με το 6+2», αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την οργίλη αντίδραση των δημάρχων έχει προκαλέσει το γεγονός ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού περί καθιέρωσης ειδικού τιμολογίου της ΔΕΗ για τους δήμους δεν συνοδεύτηκαν από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο κ. Κωνσταντέλλος αποδόμησε ένα προς ένα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας μάλιστα με νόημα: «Εγώ δεν είμαι από τους απέναντι. Από εδώ είμαι. Για να μην μπερδευτούμε δηλαδή».

Παπαναστασίου κατά ΥΠΕΝ

Αιχμηρός ήταν και ο β’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, βάζοντας στο στόχαστρο της κριτικής του το ΥΠΕΝ. Κατηγόρησε την ηγεσία του υπουργείου για τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο της ενέργειας, οδηγώντας τους δήμους να πληρώνουν πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα.

«Ναι, είμαι κυβερνητικός περισσότερο από κάποιους που είναι στην κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι δήμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να έχουν χρήματα για τα λειτουργικά τους», υπογράμμισε ο κ. Παπαναστασίου.

Κυρίζογλου: Δίκαια τα αιτήματα

Μέσα στο κλίμα έντασης που επικράτησε στην παράλληλη συνεδρία για την ενέργεια και απευθυνόμενος προς τους παριστάμενους εκπροσώπους της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου τους κάλεσε να ακούνε «τα πολύ δίκαια, τα πολύ αληθινά αιτήματά μας, έστω και αν είναι ανεβασμένοι οι τόνοι».

Ο κ. Κυρίζογλου διευκρίνισε ότι η αντιπαράθεση δεν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά. «Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς τα πρόσωπα. Μας ενδιαφέρουν τα πράγματα, τα οποία κείνται κακώς», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.