Σεξ μετά την εμμηνόπαυση: Καλύτερο, χειρότερο ή ίδιο;

Για τα άτομα με ωοθήκες, η εμμηνόπαυση – που ορίζεται ως 12 μήνες χωρίς περίοδο – συμβαίνει συνήθως μεταξύ 40 και 58 ετών, με μέση ηλικία έναρξης στα 51. Υπάρχουν πάνω από 33 διαφορετικά συμπτώματα που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση. Μια διακύμανση των ορμονικών επιπέδων μπορεί να οδηγήσει σε κολπική ξηρότητα, εξάψεις, χαλάρωση του μαστού, αύξηση βάρους, τα οποία συμπτώματα μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη σεξουαλική ζωή.

Η LaReesa Ferdinand, πιστοποιημένη μαιευτήρας που ειδικεύεται στις γυναικείες ορμόνες και την εμμηνόπαυση, λέει στο Allure ότι το 40% έως 50% των γυναικών που βιώνουν εμμηνόπαυση αναφέρουν απώλεια επιθυμίας ή χαμηλή λίμπιντο. Αλλά λέει ότι η μείωση της λίμπιντο δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις ορμονικές αλλαγές που βιώνουν οι ασθενείς κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση. «Υπάρχουν πολλοί ψυχοκοινωνικοί λόγοι για τους οποίους κάποιος σε αυτή την ηλικία μπορεί να έχει μείωση της λίμπιντο», εξηγεί η Δρ Ferdinand. «Για παράδειγμα, οι γυναίκες (σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα) βιώνουν τα υψηλότερα ποσοστά διαζυγίων. Μπορεί να καταλήξουν να είναι φροντιστές ηλικιωμένων γονέων ή να περνούν από οικονομικές αλλαγές». Το χρόνιο στρες μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα των ορμονών σας και, με τη σειρά του, να οδηγήσει σε χαμηλή λίμπιντο.

Αν και η κυρίαρχη αφήγηση έχει εδώ και καιρό απεικονίσει τις γυναίκες στην εμμηνόπαυση ως όντα χωρίς ίχνος σεξουαλικές ζωής που έχουν περάσει από την ακμή τους, η χαμηλότερη λίμπιντο δεν είναι κάτι που βιώνουν όλοι. Στην περίπτωση της Eaton, μίας 69χρονης συγγραφέως και ζωγράφου από τον Καναδά, η σεξουαλική της ορμή δεν παρουσίασε καμία διακύμανση. Τουναντίον «το σεξ έγινε υπέροχο».

Η Tina, μια 33χρονη τεχνολόγος από το Σαν Φρανσίσκο, βιώνει επί του παρόντος τεχνητή εμμηνόπαυση, ένα υποπροϊόν μιας πλήρους διπλής κυστεκτομής ως μέρος της θεραπείας για την ενδομητρίωση του σταδίου 3/4. Οι αλλαγές που έχει βιώσει στη σεξουαλική της ζωή δεν είναι κακές, αλλά διαφορετικές. «Ήμουν πάντα η σύντροφος με την υψηλότερη σεξουαλική ορμή και τώρα νιώθω ότι ο σύντροφός μου και εγώ ταιριάζουμε περισσότερο – κάτι που ειλικρινά ήταν ένα πλεονέκτημα», λέει. Ενώ τώρα χρειάζεται περισσότερο λιπαντικό από πριν, η Tina αναφέρει ότι δεν έχει δει «καμία αλλαγή στην ικανότητα ή στη συχνότητα των οργασμών».

Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει ένας «φυσιολογικός» τρόπος για να βιώσετε το σεξ μετά την εμμηνόπαυση. Η λίμπιντό σας μπορεί να πέσει εντελώς, να αυξηθεί κατά δέκα φορές ή να παραμείνει περίπου η ίδια. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ορίσετε πώς είναι η απόλαυση και το σεξ, ανεξάρτητα από το τι περνάει το σώμα σας.

Στο τέλος της ημέρας, το πιο σωστό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε το δικό σας ταξίδι. Να έχετε αυτογνωσία. Προσέξτε τις σωματικές αλλαγές και σημειώστε πώς σας κάνουν να αισθάνεστε και εάν πραγματικά δυσκολεύεστε να τις αντιμετωπίσετε.Όπως και αν σας «συμπεριφέρεται» η εμμηνόπαυση, πάντα να θυμάστε ότι είναι μία φάση και τον τελικό λόγο έχετε εσείς.