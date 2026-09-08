ΣΕΒΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές διατηρούν τον θετικό τους ρυθμό – Άνοδος 15,9% τον Ιούλιο και 14,9% στο επτάμηνο, με ενισχυμένη εικόνα στους περισσότερους κλάδους

Οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 07.09.2026 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε €5.073,3 εκατ. τον Ιούλιο του 2026 έναντι €4.378,6 εκατ. τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας άνοδο +15,9% (+€694,7 εκατ.). Οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά €790,4 εκατ., ήτοι +10,7%, φτάνοντας τα €8.182,1 εκατ. από €7.391,7 εκατ. πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά €95,7 εκατ., δηλαδή +3,2%, ανερχόμενο σε €3.108,8 εκατ. έναντι €3.013,1 εκατ. τον Ιούλιο του 2025.
Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιούλιος 2025/2026
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Ιουλ-26
|Ιουλ-25
|Διαφορά 26/25
|ΕΤ 26/25
|Εξαγωγές
|5.073,3
|4.378,6
|694,7
|15,9%
|Εισαγωγές
|8.182,1
|7.391,7
|790,4
|10,7%
|Εμπορικό Ισοζύγιο
|-3.108,8
|-3.013,1
|-95,7
|3,2%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών διατηρείται σε θετικό έδαφος, καθώς οι εξαγωγές έφτασαν τα €3.598,6 εκατ. τον Ιούλιο του 2026, από €3.384,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενισχυμένες κατά €214,5 εκατ. ή 6,3%. Οι εισαγωγές υποχώρησαν ελαφρά στα €6.084,4 εκατ., καταγράφοντας μείωση €46,8 εκατ. ή 0,8% σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά €261,3 εκατ. ή 9,5%, διαμορφούμενο σε €2.485,8 εκατ. έναντι €2.747,1 εκατ. τον Ιούλιο του 2025.
Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιούλιος 2025/2026
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Ιουλ-26
|Ιουλ-25
|Διαφορά 26/25
|ΕΤ 26/25
|Εξαγωγές
|3.598,6
|3.384,1
|214,5
|6,3%
|Εισαγωγές
|6.084,4
|6.131,2
|-46,8
|-0,8%
|Εμπορικό Ισοζύγιο
|-2.485,8
|-2.747,1
|261,3
|-9,5%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, οι ελληνικές εξαγωγές κινήθηκαν επίσης σε ιδιαίτερα θετική τροχιά, φτάνοντας τα €32.755,8 εκατ. έναντι €28.498,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενισχυμένες κατά €4.257,6 εκατ. ή 14,9%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €51.898,5 εκατ. από €48.399,1 εκατ., αυξημένες κατά €3.499,4 εκατ. ή 7,2%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε στα €19.142,7 εκατ. από €19.900,9 εκατ., βελτιωμένο κατά €758,2 εκατ. ή 3,8%.
Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Ιούλιος 2025/2026
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Ιαν-Ιουλ 26
|Ιαν-Ιουλ 25
|Διαφορά 26/25
|ΕΤ 26/25
|Εξαγωγές
|32.755,8
|28.498,2
|4.257,6
|14,9%
|Εισαγωγές
|51.898,5
|48.399,1
|3.499,4
|7,2%
|Εμπορικό Ισοζύγιο
|-19.142,7
|-19.900,9
|758,2
|-3,8%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 ανήλθαν σε €23.666,6 εκατ., έναντι €22.148,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο €1.518,2 εκατ. ή 6,9%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα €39.743,2 εκατ., από €39.017,8 εκατ. πέρυσι, αυξημένες κατά €725,4 εκατ. ή 1,9%. Το εμπορικό έλλειμμα, τέλος, περιορίστηκε στα €16.076,6 εκατ. από €16.869,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, βελτιωμένο κατά €792,8 εκατ. ή 4,7%.
Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των πετρελαιοειδών κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο σε απόλυτους όρους, με ενίσχυση €2.867,0 εκατ. (+41,2%), αποτελώντας τον βασικό μοχλό της συνολικής βελτίωσης των ελληνικών εξαγωγών στο διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026. Ισχυρή παρέμεινε και η πορεία των τροφίμων, με αύξηση €548,1 εκατ. (+10,1%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους παρουσία στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα, με €278,3 εκατ. (+9,8%), και οι πρώτες ύλες, με €223,9 εκατ. (+22,4%). Ανοδικά κινήθηκαν ακόμη τα βιομηχανικά προϊόντα, με €216,1 εκατ. (+4,7%), τα χημικά, με €196,5 εκατ. (+5,1%), και τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα, με €45,9 εκατ. (+2,1%), ενώ οριακή άνοδο σημείωσαν και τα ποτά–καπνά, με €5,0 εκατ. (+0,5%). Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν τα μη ταξινομημένα προϊόντα, με μείωση €3,2 εκατ. (-3,7%), και κυρίως τα λίπη και έλαια, τα οποία υποχώρησαν κατά €122,5 εκατ. (-18,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος – Ιούλιος 2025/2026
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Ιαν-Ιουλ 26
|Ιαν-Ιουλ 25
|Διαφορά 26/25
|ΕΤ 26/25
|Τρόφιμα
|5.984,4
|5.436,3
|548,1
|10,1%
|Βιομηχανικά
|4.809,3
|4.593,2
|216,1
|4,7%
|Χημικά
|4.025,0
|3.828,5
|196,5
|5,1%
|Μηχ/τα-Οχήματα
|3.121,7
|2.843,4
|278,3
|9,8%
|Διάφ. Βιομηχανικά
|2.215,5
|2.169,6
|45,9
|2,1%
|Πρώτες Ύλες
|1.222,2
|998,3
|223,9
|22,4%
|Ποτά-Καπνά
|932,6
|927,6
|5,0
|0,5%
|Λίπη-Έλαια
|529,0
|651,5
|-122,5
|-18,8%
|Μη ταξινομημένα
|83,6
|86,8
|-3,2
|-3,7%
|Πετρελαιοειδή
|5.984,4
|5.436,3
|548,1
|10,1%
|Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**
|22.923,3
|21.535,3
|1.388,0
|6,4%
|Σύνολο**
|32.755,9
|28.500,9
|4.255,0
|14,9%
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο
Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιούλιος 2025/2026
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Ιουλ-26
|Ιουλ-25
|Διαφορά 26/25
|ΕΤ 26/25
|Πετρελαιοειδή
|1.541,0
|1.085,3
|455,7
|42,0%
|Τρόφιμα
|904,5
|818,2
|86,3
|10,5%
|Βιομηχανικά
|796,5
|735,0
|61,5
|8,4%
|Χημικά
|654,8
|608,5
|46,3
|7,6%
|Μηχ/τα-Οχήματα
|433,4
|436,1
|-2,7
|-0,6%
|Διάφ. Βιομηχανικά
|333,4
|306,2
|27,2
|8,9%
|Πρώτες Ύλες
|175,5
|126,1
|49,4
|39,2%
|Ποτά-Καπνά
|145,6
|149,9
|-4,3
|-2,9%
|Λίπη-Έλαια
|73,6
|92,4
|-18,8
|-20,3%
|Μη ταξινομημένα
|15,0
|16,3
|-1,3
|-8,2%
|Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή
|3.532,3
|3.288,6
|243,7
|7,4%
|Σύνολο
|5.073,3
|4.373,9
|699,4
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