ΣΕΒΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές διατηρούν τον θετικό τους ρυθμό – Άνοδος 15,9% τον Ιούλιο και 14,9% στο επτάμηνο, με ενισχυμένη εικόνα στους περισσότερους κλάδους

Οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 07.09.2026 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε €5.073,3 εκατ. τον Ιούλιο του 2026 έναντι €4.378,6 εκατ. τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας άνοδο +15,9% (+€694,7 εκατ.). Οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά €790,4 εκατ., ήτοι +10,7%, φτάνοντας τα €8.182,1 εκατ. από €7.391,7 εκατ. πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά €95,7 εκατ., δηλαδή +3,2%, ανερχόμενο σε €3.108,8 εκατ. έναντι €3.013,1 εκατ. τον Ιούλιο του 2025.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιούλιος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιουλ-26 Ιουλ-25 Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25 Εξαγωγές 5.073,3 4.378,6 694,7 15,9% Εισαγωγές 8.182,1 7.391,7 790,4 10,7% Εμπορικό Ισοζύγιο -3.108,8 -3.013,1 -95,7 3,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών διατηρείται σε θετικό έδαφος, καθώς οι εξαγωγές έφτασαν τα €3.598,6 εκατ. τον Ιούλιο του 2026, από €3.384,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενισχυμένες κατά €214,5 εκατ. ή 6,3%. Οι εισαγωγές υποχώρησαν ελαφρά στα €6.084,4 εκατ., καταγράφοντας μείωση €46,8 εκατ. ή 0,8% σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά €261,3 εκατ. ή 9,5%, διαμορφούμενο σε €2.485,8 εκατ. έναντι €2.747,1 εκατ. τον Ιούλιο του 2025.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιούλιος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιουλ-26 Ιουλ-25 Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25 Εξαγωγές 3.598,6 3.384,1 214,5 6,3% Εισαγωγές 6.084,4 6.131,2 -46,8 -0,8% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.485,8 -2.747,1 261,3 -9,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, οι ελληνικές εξαγωγές κινήθηκαν επίσης σε ιδιαίτερα θετική τροχιά, φτάνοντας τα €32.755,8 εκατ. έναντι €28.498,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενισχυμένες κατά €4.257,6 εκατ. ή 14,9%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €51.898,5 εκατ. από €48.399,1 εκατ., αυξημένες κατά €3.499,4 εκατ. ή 7,2%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε στα €19.142,7 εκατ. από €19.900,9 εκατ., βελτιωμένο κατά €758,2 εκατ. ή 3,8%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Ιούλιος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Ιουλ 26 Ιαν-Ιουλ 25 Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25 Εξαγωγές 32.755,8 28.498,2 4.257,6 14,9% Εισαγωγές 51.898,5 48.399,1 3.499,4 7,2% Εμπορικό Ισοζύγιο -19.142,7 -19.900,9 758,2 -3,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 ανήλθαν σε €23.666,6 εκατ., έναντι €22.148,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο €1.518,2 εκατ. ή 6,9%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα €39.743,2 εκατ., από €39.017,8 εκατ. πέρυσι, αυξημένες κατά €725,4 εκατ. ή 1,9%. Το εμπορικό έλλειμμα, τέλος, περιορίστηκε στα €16.076,6 εκατ. από €16.869,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, βελτιωμένο κατά €792,8 εκατ. ή 4,7%.

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των πετρελαιοειδών κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο σε απόλυτους όρους, με ενίσχυση €2.867,0 εκατ. (+41,2%), αποτελώντας τον βασικό μοχλό της συνολικής βελτίωσης των ελληνικών εξαγωγών στο διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026. Ισχυρή παρέμεινε και η πορεία των τροφίμων, με αύξηση €548,1 εκατ. (+10,1%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους παρουσία στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα, με €278,3 εκατ. (+9,8%), και οι πρώτες ύλες, με €223,9 εκατ. (+22,4%). Ανοδικά κινήθηκαν ακόμη τα βιομηχανικά προϊόντα, με €216,1 εκατ. (+4,7%), τα χημικά, με €196,5 εκατ. (+5,1%), και τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα, με €45,9 εκατ. (+2,1%), ενώ οριακή άνοδο σημείωσαν και τα ποτά–καπνά, με €5,0 εκατ. (+0,5%). Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν τα μη ταξινομημένα προϊόντα, με μείωση €3,2 εκατ. (-3,7%), και κυρίως τα λίπη και έλαια, τα οποία υποχώρησαν κατά €122,5 εκατ. (-18,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος – Ιούλιος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Ιουλ 26 Ιαν-Ιουλ 25 Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25 Τρόφιμα 5.984,4 5.436,3 548,1 10,1% Βιομηχανικά 4.809,3 4.593,2 216,1 4,7% Χημικά 4.025,0 3.828,5 196,5 5,1% Μηχ/τα-Οχήματα 3.121,7 2.843,4 278,3 9,8% Διάφ. Βιομηχανικά 2.215,5 2.169,6 45,9 2,1% Πρώτες Ύλες 1.222,2 998,3 223,9 22,4% Ποτά-Καπνά 932,6 927,6 5,0 0,5% Λίπη-Έλαια 529,0 651,5 -122,5 -18,8% Μη ταξινομημένα 83,6 86,8 -3,2 -3,7% Πετρελαιοειδή 5.984,4 5.436,3 548,1 10,1% Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 22.923,3 21.535,3 1.388,0 6,4% Σύνολο** 32.755,9 28.500,9 4.255,0 14,9%

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιούλιος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιουλ-26 Ιουλ-25 Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25 Πετρελαιοειδή 1.541,0 1.085,3 455,7 42,0% Τρόφιμα 904,5 818,2 86,3 10,5% Βιομηχανικά 796,5 735,0 61,5 8,4% Χημικά 654,8 608,5 46,3 7,6% Μηχ/τα-Οχήματα 433,4 436,1 -2,7 -0,6% Διάφ. Βιομηχανικά 333,4 306,2 27,2 8,9% Πρώτες Ύλες 175,5 126,1 49,4 39,2% Ποτά-Καπνά 145,6 149,9 -4,3 -2,9% Λίπη-Έλαια 73,6 92,4 -18,8 -20,3% Μη ταξινομημένα 15,0 16,3 -1,3 -8,2% Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 3.532,3 3.288,6 243,7 7,4% Σύνολο 5.073,3 4.373,9 699,4

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