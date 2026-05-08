ΣΕΒΕ: Ανθεκτικότητα εμφάνισαν οι ελληνικές εξαγωγές το α’ τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα €12.517,9 εκατ. και παράλληλη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου κατά €607,5 εκατ.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.05.2026 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, καθώς ανήλθαν στα €4.939,8 εκατ. έναντι €3.953,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25%. Οι εισαγωγές τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκαν σε €7.150,4 εκατ. έναντι €7.134,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,2%. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε σε €2.210,6 εκατ. έναντι €3.180,8 εκατ. τον Μάρτιο του 2025, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 30,5%.
Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην εξομάλυνση της επιδείνωσης που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν οι εξαγωγές κατέγραψαν ήπια μείωση και διαμορφώθηκαν στα €3.919,9 εκατ. έναντι € 4.066,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο του 2026 ανήλθαν σε €6.711,7 εκατ. έναντι €6.509,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,1%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα €2.791,8 εκατ. από €2.442,9 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2025, καταγράφοντας επιδείνωση κατά €348,9 εκατ.
Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2025/2026
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Μαρ 26*
|Μαρ 25*
|Διαφορά 26/25
|ΕΤ 26/25
|Εξαγωγές
|4.939,8
|3.953,3
|986,5
|25,0%
|Εισαγωγές
|7.150,4
|7.134,1
|16,3
|0,2%
|Εμπορικό Ισοζύγιο
|-2.210,6
|-3.180,8
|970,2
|-30,5%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Φεβρουάριος 2025/2026
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Φεβ 26*
|Φεβ 25*
|Διαφορά 26/25
|ΕΤ 26/25
|Εξαγωγές
|3.919,9
|4.066,5
|-146,6
|-3,6%
|Εισαγωγές
|6.711,7
|6.509,4
|202,3
|3,1%
|Εμπορικό Ισοζύγιο
|-2.791,8
|-2.442,9
|-348,9
|14,3%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές τον Μάρτιο του 2026 παρουσίασαν σημαντική αύξηση, καθώς ανήλθαν σε €3.580,2 εκατ. έναντι €3.238,0 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας άνοδο κατά 10,6%. Οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €5.907,5 εκατ. έναντι €5.562,3 εκατ. τον Μάρτιο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,2%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκε σε €2.327,3 εκατ. έναντι €2.324,3 εκατ., παρουσιάζοντας οριακή επιδείνωση κατά 0,1%.
Αντίθετα, κατά τον Φεβρουάριο του 2026 οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασαν οριακή υποχώρηση και ανήλθαν σε €3.115,3 εκατ. έναντι €3.126,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 0,3%. Οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €5.370,4 εκατ. έναντι €5.106,5 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,2%, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα χωρίς πετρελαιοειδή να διευρυνθεί στα €2.255,1 εκατ. από €1.980,4 εκατ., καταγράφοντας επιδείνωση κατά 13,9%.
Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Μάρτιος 2025/2026
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Μαρ 26*
|Μαρ 25*
|Διαφορά 26/25
|ΕΤ 26/25
|Εξαγωγές
|3.580,2
|3.238,0
|342,2
|10,6%
|Εισαγωγές
|5.907,5
|5.562,3
|345,2
|6,2%
|Εμπορικό Ισοζύγιο
|-2.327,3
|-2.324,3
|-3,0
|0,1%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Πίνακας 4. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Φεβρουάριος 2025/2026
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Φεβ 26*
|Φεβ 25*
|Διαφορά 26/25
|ΕΤ 26/25
|Εξαγωγές
|3.115,3
|3.126,1
|-10,8
|-0,3%
|Εισαγωγές
|5.370,4
|5.106,5
|263,9
|5,2%
|Εμπορικό Ισοζύγιο
|-2.255,1
|-1.980,4
|-274,7
|13,9%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν θετική πορεία, καθώς ανήλθαν σε €12.517,9 εκατ. έναντι €12.141,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά €376,0 εκατ. ή 3,1%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €20.370,6 εκατ. έναντι €20.602,1 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά €231,5 εκατ. ή 1,1%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε σε €7.852,7 εκατ. από €8.460,2 εκατ., παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €607,5 εκατ. ή 7,2%.
Σε επίπεδο διμήνου, κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 οι εξαγωγές κατέγραψαν υποχώρηση και ανήλθαν σε €7.578,1 εκατ. έναντι €8.188,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά €610,5 εκατ. ή 7,5%. Οι εισαγωγές περιορίστηκαν σε €13.220,2 εκατ. έναντι €13.468,0 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά €247,8 εκατ. ή 1,8%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα €5.642,1 εκατ. από €5.279,4 εκατ., καταγράφοντας επιδείνωση κατά €362,7 εκατ. ή 6,9%.
Πίνακας 5. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος- Μάρτιος 2025/2026
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Ιαν-Μαρ 26*
|Ιαν-Μαρ 25*
|Διαφορά 26/25
|ΕΤ 26/25
|Εξαγωγές
|12.517,90
|12.141,90
|376,0
|3,1%
|Εισαγωγές
|20.370,60
|20.602,10
|-231,5
|-1,1%
|Εμπορικό Ισοζύγιο
|-7.852,70
|-8.460,20
|607,5
|-7,2%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026 έφτασαν τα €9.540,8 εκατ. (αυξημένες κατά €230,1 εκατ. ή 2,5%), οι εισαγωγές τα €16.186,7 εκατ. (αυξημένες κατά €384,1 εκατ. ή 2,4%) και το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €6.645,9 εκατ. (επιδεινωμένο κατά 2,4%).
Για το διάστημα Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές έφτασαν τα €5.960,6 εκατ. (μειωμένες κατά €112,1 εκατ. ή 1,8%), οι εισαγωγές τα €10.279,2 εκατ. (αυξημένες κατά €38,9 εκατ. ή 0,4%) και το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €4.318,6 εκατ. (επιδεινωμένο κατά 3,6%).
Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των πετρελαιοειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο €255,5 εκατ. (+8,0%), συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία του κλάδου των τροφίμων, ο οποίος κατέγραψε αύξηση €214,3 εκατ. (+9,5%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Θετική πορεία παρουσίασαν επίσης οι εξαγωγές των πρώτων υλών, με άνοδο €42,7 εκατ. (+9,4%), καθώς και των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων, τα οποία αυξήθηκαν κατά €17,4 εκατ. (+1,9%). Παράλληλα, ο κλάδος των χημικών κατέγραψε ήπια αύξηση €16,5 εκατ. (+1,0%). Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσίασαν τα βιομηχανικά προϊόντα, με μείωση €109,8 εκατ. (-5,7%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές των λιπών-ελαίων, οι οποίες περιορίστηκαν κατά €42,5 εκατ. (-14,3%). Μείωση καταγράφηκε επίσης στα μηχανήματα-οχήματα, με απώλειες €22,7 εκατ. (-2,0%), καθώς και στα ποτά-καπνά, τα οποία υποχώρησαν κατά €1,4 εκατ. (-0,4%).
Πίνακας 6. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος- Μάρτιος 2025/2026
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Ιαν-Μαρ 26*
|Ιαν-Μαρ 25*
|Διαφορά 26/25
|ΕΤ 26/25
|Πετρελαιοειδή
|3.441,6
|3.186,1
|255,5
|8,0%
|Τρόφιμα
|2.464,5
|2.250,2
|214,3
|9,5%
|Βιομηχανικά
|1.813,7
|1.923,5
|-109,8
|-5,7%
|Χημικά
|1.596,1
|1.579,6
|16,5
|1,0%
|Μηχ/τα-Οχήματα
|1.112,7
|1.135,4
|-22,7
|-2,0%
|Διάφ. Βιομηχανικά
|941,8
|924,4
|17,4
|1,9%
|Πρώτες Ύλες
|499,1
|456,4
|42,7
|9,4%
|Ποτά-Καπνά
|365,5
|366,9
|-1,4
|-0,4%
|Λίπη-Έλαια
|255,4
|297,9
|-42,5
|-14,3%
|Μη ταξινομημένα
|27,5
|28,1
|-0,6
|-2,0%
|Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**
|9.076,3
|8.962,3
|114,0
|1,3%
|Σύνολο**
|12.517,9
|12.148,4
|369,5
|3,0%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο
Σε κλαδικό επίπεδο, κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, θετική πορεία κατέγραψαν τα τρόφιμα (€85,5 εκατ., +5,9%) και οι πρώτες ύλες (€5,1 εκατ., +1,8%). Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν τα πετρελαιοειδή (€472,5 εκατ., -19,6%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και τα βιομηχανικά προϊόντα, τα χημικά, τα λίπη-έλαια, τα μηχανήματα-οχήματα και τα ποτά-καπνά.
Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς, για το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρατηρείται αύξηση κατά €594,6 εκατ. ή 8,7% στις εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), ενώ αντίθετα οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες παρουσίασαν μείωση κατά €218,6 εκατ. ή 4,1%. Το μερίδιο της ΕΕ (27) ανήλθε στο 59,6%, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 40,4%.