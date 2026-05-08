ΣΕΒΕ: Ανθεκτικότητα εμφάνισαν οι ελληνικές εξαγωγές το α’ τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα €12.517,9 εκατ. και παράλληλη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου κατά €607,5 εκατ.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.05.2026 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, καθώς ανήλθαν στα €4.939,8 εκατ. έναντι €3.953,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25%. Οι εισαγωγές τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκαν σε €7.150,4 εκατ. έναντι €7.134,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,2%. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε σε €2.210,6 εκατ. έναντι €3.180,8 εκατ. τον Μάρτιο του 2025, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 30,5%.

Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην εξομάλυνση της επιδείνωσης που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν οι εξαγωγές κατέγραψαν ήπια μείωση και διαμορφώθηκαν στα €3.919,9 εκατ. έναντι € 4.066,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο του 2026 ανήλθαν σε €6.711,7 εκατ. έναντι €6.509,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,1%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα €2.791,8 εκατ. από €2.442,9 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2025, καταγράφοντας επιδείνωση κατά €348,9 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 26* Μαρ 25* Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25 Εξαγωγές 4.939,8 3.953,3 986,5 25,0% Εισαγωγές 7.150,4 7.134,1 16,3 0,2% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.210,6 -3.180,8 970,2 -30,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Φεβρουάριος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 26* Φεβ 25* Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25 Εξαγωγές 3.919,9 4.066,5 -146,6 -3,6% Εισαγωγές 6.711,7 6.509,4 202,3 3,1% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.791,8 -2.442,9 -348,9 14,3%

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές τον Μάρτιο του 2026 παρουσίασαν σημαντική αύξηση, καθώς ανήλθαν σε €3.580,2 εκατ. έναντι €3.238,0 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας άνοδο κατά 10,6%. Οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €5.907,5 εκατ. έναντι €5.562,3 εκατ. τον Μάρτιο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,2%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκε σε €2.327,3 εκατ. έναντι €2.324,3 εκατ., παρουσιάζοντας οριακή επιδείνωση κατά 0,1%.

Αντίθετα, κατά τον Φεβρουάριο του 2026 οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασαν οριακή υποχώρηση και ανήλθαν σε €3.115,3 εκατ. έναντι €3.126,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 0,3%. Οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €5.370,4 εκατ. έναντι €5.106,5 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,2%, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα χωρίς πετρελαιοειδή να διευρυνθεί στα €2.255,1 εκατ. από €1.980,4 εκατ., καταγράφοντας επιδείνωση κατά 13,9%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Μάρτιος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 26* Μαρ 25* Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25 Εξαγωγές 3.580,2 3.238,0 342,2 10,6% Εισαγωγές 5.907,5 5.562,3 345,2 6,2% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.327,3 -2.324,3 -3,0 0,1%

Πίνακας 4. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Φεβρουάριος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 26* Φεβ 25* Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25 Εξαγωγές 3.115,3 3.126,1 -10,8 -0,3% Εισαγωγές 5.370,4 5.106,5 263,9 5,2% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.255,1 -1.980,4 -274,7 13,9%

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν θετική πορεία, καθώς ανήλθαν σε €12.517,9 εκατ. έναντι €12.141,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά €376,0 εκατ. ή 3,1%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €20.370,6 εκατ. έναντι €20.602,1 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά €231,5 εκατ. ή 1,1%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε σε €7.852,7 εκατ. από €8.460,2 εκατ., παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €607,5 εκατ. ή 7,2%.

Σε επίπεδο διμήνου, κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 οι εξαγωγές κατέγραψαν υποχώρηση και ανήλθαν σε €7.578,1 εκατ. έναντι €8.188,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά €610,5 εκατ. ή 7,5%. Οι εισαγωγές περιορίστηκαν σε €13.220,2 εκατ. έναντι €13.468,0 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά €247,8 εκατ. ή 1,8%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα €5.642,1 εκατ. από €5.279,4 εκατ., καταγράφοντας επιδείνωση κατά €362,7 εκατ. ή 6,9%.

Πίνακας 5. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος- Μάρτιος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαρ 26* Ιαν-Μαρ 25* Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25 Εξαγωγές 12.517,90 12.141,90 376,0 3,1% Εισαγωγές 20.370,60 20.602,10 -231,5 -1,1% Εμπορικό Ισοζύγιο -7.852,70 -8.460,20 607,5 -7,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026 έφτασαν τα €9.540,8 εκατ. (αυξημένες κατά €230,1 εκατ. ή 2,5%), οι εισαγωγές τα €16.186,7 εκατ. (αυξημένες κατά €384,1 εκατ. ή 2,4%) και το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €6.645,9 εκατ. (επιδεινωμένο κατά 2,4%).

Για το διάστημα Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές έφτασαν τα €5.960,6 εκατ. (μειωμένες κατά €112,1 εκατ. ή 1,8%), οι εισαγωγές τα €10.279,2 εκατ. (αυξημένες κατά €38,9 εκατ. ή 0,4%) και το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €4.318,6 εκατ. (επιδεινωμένο κατά 3,6%).

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των πετρελαιοειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο €255,5 εκατ. (+8,0%), συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία του κλάδου των τροφίμων, ο οποίος κατέγραψε αύξηση €214,3 εκατ. (+9,5%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Θετική πορεία παρουσίασαν επίσης οι εξαγωγές των πρώτων υλών, με άνοδο €42,7 εκατ. (+9,4%), καθώς και των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων, τα οποία αυξήθηκαν κατά €17,4 εκατ. (+1,9%). Παράλληλα, ο κλάδος των χημικών κατέγραψε ήπια αύξηση €16,5 εκατ. (+1,0%). Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσίασαν τα βιομηχανικά προϊόντα, με μείωση €109,8 εκατ. (-5,7%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές των λιπών-ελαίων, οι οποίες περιορίστηκαν κατά €42,5 εκατ. (-14,3%). Μείωση καταγράφηκε επίσης στα μηχανήματα-οχήματα, με απώλειες €22,7 εκατ. (-2,0%), καθώς και στα ποτά-καπνά, τα οποία υποχώρησαν κατά €1,4 εκατ. (-0,4%).

Πίνακας 6. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος- Μάρτιος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαρ 26* Ιαν-Μαρ 25* Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25 Πετρελαιοειδή 3.441,6 3.186,1 255,5 8,0% Τρόφιμα 2.464,5 2.250,2 214,3 9,5% Βιομηχανικά 1.813,7 1.923,5 -109,8 -5,7% Χημικά 1.596,1 1.579,6 16,5 1,0% Μηχ/τα-Οχήματα 1.112,7 1.135,4 -22,7 -2,0% Διάφ. Βιομηχανικά 941,8 924,4 17,4 1,9% Πρώτες Ύλες 499,1 456,4 42,7 9,4% Ποτά-Καπνά 365,5 366,9 -1,4 -0,4% Λίπη-Έλαια 255,4 297,9 -42,5 -14,3% Μη ταξινομημένα 27,5 28,1 -0,6 -2,0% Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 9.076,3 8.962,3 114,0 1,3% Σύνολο** 12.517,9 12.148,4 369,5 3,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Σε κλαδικό επίπεδο, κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, θετική πορεία κατέγραψαν τα τρόφιμα (€85,5 εκατ., +5,9%) και οι πρώτες ύλες (€5,1 εκατ., +1,8%). Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν τα πετρελαιοειδή (€472,5 εκατ., -19,6%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και τα βιομηχανικά προϊόντα, τα χημικά, τα λίπη-έλαια, τα μηχανήματα-οχήματα και τα ποτά-καπνά.

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς, για το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρατηρείται αύξηση κατά €594,6 εκατ. ή 8,7% στις εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), ενώ αντίθετα οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες παρουσίασαν μείωση κατά €218,6 εκατ. ή 4,1%. Το μερίδιο της ΕΕ (27) ανήλθε στο 59,6%, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 40,4%.