Σερβία: Τη διάλυση της Βουλής ζήτησε η κυβέρνηση – Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές

Σε έκτακτη συνεδρίαση της σερβικής κυβέρνησης ο πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ πρότεινε τη διάλυση της Βουλής. Η πρόταση διάλυσης της Βουλής είναι μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί προκειμένου να προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Η πρόταση απευθύνεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα γίνει αποδεκτή.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το αργότερο στις 9 ή στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο νόμος ορίζει ότι οι βουλευτικές εκλογές προκηρύσσονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από την ημέρα προκήρυξης έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών δεν μπορούν να περάσουν λιγότερες από 45 ή περισσότερες από 60 ημέρες.